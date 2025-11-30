logo_ukra

Заступниця офісу президента показала своє тренування у спорт залі (ФОТО)
НОВИНИ

Заступниця офісу президента показала своє тренування у спорт залі (ФОТО)

Ірина Верещук у день народження продемонструвала гарну фізичну форму

30 листопада 2025, 22:58
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук 30 листопада святкує день народження. Політикині виповнилося 46 років. Як інформують "Коментарі", із цієї нагоди вона поділилася у Facebook світлиною зі спортзалу.

Заступниця офісу президента показала своє тренування у спорт залі (ФОТО)

Ірина Верещук (фото з відкритих джерел)

Ірина Верещук продемонструвала свою чудову фізичну форму, зокрема рельєфні м’язи на животі.

Заступниця офісу президента показала своє тренування у спорт залі (ФОТО) - фото 2

"Свій день народження почала у спортзалі. Всім фізкульт-привіт", – підписала світлину Верещук.

У коментарях під фото всі вітають заступницю керівника Офісу президента та бажають їй усіляких гараздів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що віцепрем'єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у 2023 році отримала зарплату у розмірі 781,6 тис. гривень після сплати податків. Про це свідчать дані, які надав Секретаріат Кабінету Міністрів на запит видання "Коментарі". 

Згідно з отриманими даними за 12 місяців 2023 року віцепрем'єр-міністерці Ірині Верещук була нарахована фактична заробітна плата у розмірі 974,7 тис. гривень. До цієї суми входить посадовий оклад, який становить 924,9 тис. гривень, а також заробітна плата за час відрядження – 46,1 тис. гривень.  Після відрахувань усіх податків, зокрема податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, які становлять 46,1 тис. гривень, Ірина Верещук отримала чисту зарплату за 2023 рік — 781,6 тис. гривень або 65,1 тис. гривень усереднено щомісяця. Найменша фактична зарплата віцепрем'єр-міністерки була у січні 2023 року – 61,6 тис. гривень, а найбільша з квітня по листопад, тоді Ірина Верещук отримувала по 66,3 тис. гривень щомісячно.
 

 



Джерело: https://www.facebook.com/100057101183758/posts/1411385500774809/?rdid=vcLrkP6rMXONPAwv
