Заместитель офиса президента показала свою тренировку в спорт зале (ФОТО)

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук 30 ноября отмечает день рождения. Политике не исполнилось 46 лет. Как информируют "Комментарии", по этому случаю она поделилась в Facebook фотографией из спортзала.

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

Ирина Верещук продемонстрировала свою замечательную физическую форму, в частности, рельефные мышцы на животе.

"Свой день рождения начала в спортзале. Всем физкульт-привет", – подписала фотографию Верещук.

В комментариях под фото все поздравляют замглавы Офиса президента и желают ей всяческих благополучий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в премьер-министр — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины И рина Верещук в 2023 году получила зарплату в размере 781,6 тыс. гривен после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Секретариатом Кабинета Министров по запросу издания "Комментарии".

Согласно полученным данным за 12 месяцев 2023 года вице-премьер-министру Ирине Верещук была начислена фактическая заработная плата в размере 974,7 тыс. гривен. В эту сумму входит должностной оклад, который составляет 924,9 тыс. гривен, а также заработная плата за время командировки – 46,1 тыс. гривен. После отчислений всех налогов, в том числе налог с доходов физических лиц и военный сбор, составляющих 46,1 тыс. гривен, Ирина Верещук получила чистую зарплату за 2023 год — 781,6 тыс. гривен или 65,1 тыс. гривен усреднено ежемесячно. Наименьшая фактическая зарплата вице-премьер-министра была в январе 2023 года — 61,6 тыс. гривен, а самая большая с апреля по ноябрь, тогда Ирина Верещук получала по 66,3 тыс. гривен ежемесячно.

