Залужний та Порошенко: політолог вказав на можливий політичний тандем

Попри офіційні заяви, що вибори в Україні під час війни неможливі, проводяться дослідження політичних рейтингів.

Порошенко та Залужний. Колаж із відкритих джерел

Результати свіжих соціологічних досліджень проаналізував політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов. Він зазначив, що рейтинги Валерія Залужного можуть штучно завищувати, а експрезидент Петро Порошенко, ймовірно, керує його політичною кампанією.

“Порівняв цифри “Социса” з даними інших досліджень за той же вересень, і там суттєві розбіжності. Наприклад, за вересневими даними “Нью Імідж Маркетинг Груп”, загальний рейтинг довіри до Залужного становить 65%, а до Зеленського 52%. Політичний рейтинг Залужного вони порахували як 16,2%, а Зеленського — 24,7%. Отож виходить, що в “Социса” рейтинг довіри до Залужного вищий на 14,5%, а політичний рейтинг Залужного — більш ніж на 10%. Це багато і явно схоже на свідоме малювання рейтингів”, — зазначив Сазонов.

За його словами, такі результати можуть бути обумовлені тим, що бенефіціаром і керівником компанії “Социс” є Ігор Гринів. Він довгий час співпрацює з Порошенком, а той у свою чергу дав старт політичній кампаній Залужного. Політолог також звернув увагу ще на кілька подій – зокрема, на проведення 25 вересня у Лондоні форуму лідерів українських громадських та благодійних організацій Stronger Together: Forum for Cooperation and Aid.

“Американські журналісти писали, що його організовував Сергій Пашинський (який, як ми знаємо, також давно співпрацює з Порошенком і не чужа йому людина). Також писали, що вже створено передвиборчий штаб Залужного, і його очолив генерал Сергій Наєв. Одним з організаторів кампанії називають Вікторію Сюмар… Знову-таки, і Наєв, і Сюмар це люди, дуже близькі до Порошенка”, – зазначив Сазонов.

Політолог припустив: активна діяльність, що відбувається навколо генерала Залужного за участю наближених до Порошенка людей може вказувати на створення політичного тандему Залужний-Порошенко.

“Чи це не старт політичної кампанії тандему Залужний-Порошенко? В принципі така конфігурація була б дуже вигідною для Порошенка: він як сильний прем’єр при послабленому президенті Залужному”, — зазначив Сазонов.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про антидосягнення Порошенка.




