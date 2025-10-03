Залужный и Порошенко: политолог указал на возможный политический тандем

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Несмотря на официальные заявления о том, что выборы в Украине во время войны невозможны, проводятся исследования политических рейтингов.
Порошенко и Залужный. Коллаж из открытых источников
Результаты новых социологических исследований проанализировал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов. Он отметил, что рейтинги Валерия Залужного могут искусственно завышать, а экс-президент Петр Порошенко, вероятно, руководит его политической кампанией.
По его словам, такие результаты могут быть обусловлены тем, что бенефициаром и руководителем компании "Социс" является Игорь Гринив. Он долгое время сотрудничает с Порошенко, а тот, в свою очередь, дал старт политической кампании Залужного. Политолог также обратил внимание на несколько событий – в частности, на проведение 25 сентября в Лондоне форума лидеров украинских общественных и благотворительных организаций Stronger Together: Forum for Cooperation and Aid.
Политолог предположил: активная деятельность, происходящая вокруг генерала Залужного с участием приближенных к Порошенко людей, может указывать на создание политического тандема Залужный-Порошенко.
