Залужный и Порошенко: политолог указал на возможный политический тандем

Несмотря на официальные заявления о том, что выборы в Украине во время войны невозможны, проводятся исследования политических рейтингов.

Порошенко и Залужный. Коллаж из открытых источников

Результаты новых социологических исследований проанализировал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов. Он отметил, что рейтинги Валерия Залужного могут искусственно завышать, а экс-президент Петр Порошенко, вероятно, руководит его политической кампанией.

"Сравнил цифры "Социса" с данными других исследований за тот же сентябрь, и там существенные разногласия. Например, по сентябрьским данным "Нью Имидж Маркетинг Груп", общий рейтинг доверия к Залужному составляет 65%, а к Зеленскому 52%. Политический рейтинг Залужного они посчитали как 16,2%, а Зеленского – 24,7%. Так что получается, что у "Социса" рейтинг доверия к Залужному выше на 14,5%, а политический рейтинг Залужного — более чем на 10%. Это много и явно похоже на сознательное рисование рейтингов”, — сказал Сазонов.

По его словам, такие результаты могут быть обусловлены тем, что бенефициаром и руководителем компании "Социс" является Игорь Гринив. Он долгое время сотрудничает с Порошенко, а тот, в свою очередь, дал старт политической кампании Залужного. Политолог также обратил внимание на несколько событий – в частности, на проведение 25 сентября в Лондоне форума лидеров украинских общественных и благотворительных организаций Stronger Together: Forum for Cooperation and Aid.

"Американские журналисты писали, что его организовывал Сергей Пашинский (который, как мы знаем, тоже давно сотрудничает с Порошенко и не чужой ему человек). Также писали, что уже создан предвыборный штаб Залужного, и его возглавил генерал Сергей Наев. Одним из организаторов кампании называют Викторию Сюмар… Опять-таки, и Наев, и Сюмар – это люди, очень близкие к Порошенко”, – отметил Сазонов.

Политолог предположил: активная деятельность, происходящая вокруг генерала Залужного с участием приближенных к Порошенко людей, может указывать на создание политического тандема Залужный-Порошенко.

"Не старт ли политической кампании тандема Залужный-Порошенко? В принципе такая конфигурация была бы очень выгодной для Порошенко: он как сильный премьер при ослабленном президенте Залужном", — отметил Сазонов.

