Залужний планує залишити посаду посла у Великій Британії: що відомо

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готується піти з посади в Лондоні на початку січня. Про це повідомляє Radio NV з посиланням на чотири джерела у політичних і дипломатичних колах.

Як вказує Radio NV з посиланням на співрозмовників, наближених до Офісу президента, Валерій Залужний перебував з візитом у Києві, коли повідомив про бажання залишити свою посаду посла України у Великій Британії. Попри різні пропозиції для Залужного, український посол відмовив президенту.

"Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного, від прем'єра — до голови Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив", — вказують джерела.

Інші джерела зазначають, що раніше Залужний розглядав можливість роботи послом у США або повернення на посаду головнокомандувача ЗСУ. Однак жодних рішень з цього приводу не ухвалено, а питання зміни посла України у Вашингтоні, за їхніми словами, не стоїть на порядку денному.

Один зі співрозмовників припускає, що Залужний прагне повернутися до Києва і може публічно оголосити про своє рішення вже 4–5 січня, якщо не з’являться нові обставини.

Згодом у Залужного заперечили інформацію про його можливе звільнення.

"Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", — повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп.

Нагадаємо, Валерій Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року, а вже 9 травня того ж року очолив українське посольство у Великій Британії.

