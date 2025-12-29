Залужный планирует покинуть пост посла в Великобритании: что известно

Рубрики
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится уйти с должности в Лондоне в начале января. Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах.
Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Как указывает Radio NV со ссылкой на собеседников, приближенных к Офису президента, Валерий Залужный находился с визитом в Киеве, когда сообщил о желании покинуть свой пост посла Украины в Великобритании. Несмотря на разные предложения для Залужного, украинский посол отказал президенту.
Другие источники отмечают, что ранее Залужный рассматривал возможность работы послом в США или возвращение в должность главнокомандующего ВСУ. Однако никаких решений по этому поводу не принято, а вопрос смены посла Украины в Вашингтоне, по их словам, не стоит на повестке дня.
Один из собеседников предполагает, что Залужный стремится вернуться в Киев и может публично объявить свое решение уже 4–5 января, если не появятся новые обстоятельства.
Через некоторое врямя у Залужного отрицали информацию о его возможном увольнении.
Напомним, Валерий Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года, а уже 9 мая того же года возглавил украинское посольство в Великобритании.
