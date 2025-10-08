logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Залужний формує список до парламенту: чи йтиме у президенти
commentss НОВИНИ Всі новини

Залужний формує список до парламенту: чи йтиме у президенти

За інформацією ЗМІ, у Залужного формують список до парламенту з прицілом на президентські вибори

8 жовтня 2025, 12:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний звертався до кількох топ-військових з проханням увійти до його парламентського списку у разі висування на посаду президента. Про це пише французький портал Intelligence Online з посиланням на джерело.

Залужний формує список до парламенту: чи йтиме у президенти

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

"Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопосадовців, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського", — йдеться у публікації.

Автори матеріалу зазначають, що дискусії про те, хто може стати наступником Зеленського, точаться вже досить тривалий час. При цьому частина оглядачів вважають, що такі тези закидають російські пропагандисти і такі наративи – проросійська дезінформація, спрямована на розкол політичного фронту країни.

"Залужний мовчав про якісь майбутні політичні плани, а його команда жорстко контролює його публічні виступи в Лондоні", — зазначає видання.

У матеріалі також йдеться про те, що, крім Залужного, свої амбіції в рамках майбутніх президентських виборів може мати і голова ГУР Кирило Буданов.

За даними Intelligence Online, його цілі нібито непомітно просуває неурядова організація "Державний захист".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна відстає у технологіях від Росії. Тому Києву потрібно терміново виходити у космос, аби мати перевагу. ЗСУ треба розвивати космічні війська, а ракета "Горішник" є великою небезпекою. Як передає портал "Коментарі", про це у статті на порталі "Мілітарний" пише екс-глава ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.




Джерело: https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2025/10/08/kyiv-s-uk-ambassador-valerii-zaluzhnyi-picks-allies-for-potential-parliament-list,110531103-art
