Залужний формує список до парламенту: чи йтиме у президенти

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний звертався до кількох топ-військових з проханням увійти до його парламентського списку у разі висування на посаду президента. Про це пише французький портал Intelligence Online з посиланням на джерело.

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

"Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопосадовців, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського", — йдеться у публікації.

Автори матеріалу зазначають, що дискусії про те, хто може стати наступником Зеленського, точаться вже досить тривалий час. При цьому частина оглядачів вважають, що такі тези закидають російські пропагандисти і такі наративи – проросійська дезінформація, спрямована на розкол політичного фронту країни.

"Залужний мовчав про якісь майбутні політичні плани, а його команда жорстко контролює його публічні виступи в Лондоні", — зазначає видання.

У матеріалі також йдеться про те, що, крім Залужного, свої амбіції в рамках майбутніх президентських виборів може мати і голова ГУР Кирило Буданов.

За даними Intelligence Online, його цілі нібито непомітно просуває неурядова організація "Державний захист".

