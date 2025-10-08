Залужний формує список до парламенту: чи йтиме у президенти

Рубрики
Кравцев Сергей
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний звертався до кількох топ-військових з проханням увійти до його парламентського списку у разі висування на посаду президента. Про це пише французький портал Intelligence Online з посиланням на джерело.
Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел
Автори матеріалу зазначають, що дискусії про те, хто може стати наступником Зеленського, точаться вже досить тривалий час. При цьому частина оглядачів вважають, що такі тези закидають російські пропагандисти і такі наративи – проросійська дезінформація, спрямована на розкол політичного фронту країни.
У матеріалі також йдеться про те, що, крім Залужного, свої амбіції в рамках майбутніх президентських виборів може мати і голова ГУР Кирило Буданов.
За даними Intelligence Online, його цілі нібито непомітно просуває неурядова організація "Державний захист".
