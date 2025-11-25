Загинемо всі: у Раді розповіли про головну помилку влади у війні

Головна проблема у тому, що людей свідомо накручують, розповідають їм про танки у москві, Пекіні чи Будапешті. Починаються збори на ядерки, на помсти, на бомбардування Кремля. Реальність же виявляється зовсім інша. Тільки про неї чомусь влад не говорить. Про це у себе у Телеграм розповів нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Олексій Гончаренко. Фото: із відкритих джерел

"Постійно розповідають, який Трамп – дурачок, а Макрон взагалі слабак. Просто за Трампом найбільша економіка і наймогутніша держава світу. За Макроном – одна з головних економік ЄС та ядерна зброя. У нас? Володимир Олександрович Зеленський і його потужність. Ну, і ще кіно 10 перших побачень. У нас елементарно немає грошей себе утримати. І це треба розуміти", – зазначив політик.

За його словами, у нас немає електрики, вибили газову генерацію, вибивають центральне теплопостачання, з мобілізацією проблеми, з СЗЧ – катастрофа, грошей – немає.

Олексій Гончаренко наголошує, замість того, щоб не накручувати людей, щоб пояснювати ситуацію, щоб говорити прямо та чесно, ми знову граємось в потужність.

"Ця потужність від Володимира Зеленського вже коштувала нам в минулому році купу втрат. Після зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті вся допомога США зупинилась. Нам потрібна нова ідеологія: реалізм і прагматизм. Інакше – загинемо всі", – констатував нардеп.

Гончаренко заявив, що після звітів перемовників враження склалося таке, що увагу приділяли не лише дискусіям із партнерами, а й “описам краєвидів”, зокрема озера в Женеві. Також він саркастично згадав про історію зі “зламаною ручкою Умєрова” та будинком сестри бізнесмена Міндіча — фігуранта гучних справ.



