Загинемо всі: у Раді розповіли про головну помилку влади у війні

Кравцев Сергей
Головна проблема у тому, що людей свідомо накручують, розповідають їм про танки у москві, Пекіні чи Будапешті. Починаються збори на ядерки, на помсти, на бомбардування Кремля. Реальність же виявляється зовсім інша. Тільки про неї чомусь влад не говорить. Про це у себе у Телеграм розповів нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Олексій Гончаренко. Фото: із відкритих джерел
За його словами, у нас немає електрики, вибили газову генерацію, вибивають центральне теплопостачання, з мобілізацією проблеми, з СЗЧ – катастрофа, грошей – немає.
Олексій Гончаренко наголошує, замість того, щоб не накручувати людей, щоб пояснювати ситуацію, щоб говорити прямо та чесно, ми знову граємось в потужність.
Гончаренко заявив, що після звітів перемовників враження склалося таке, що увагу приділяли не лише дискусіям із партнерами, а й “описам краєвидів”, зокрема озера в Женеві. Також він саркастично згадав про історію зі “зламаною ручкою Умєрова” та будинком сестри бізнесмена Міндіча — фігуранта гучних справ.