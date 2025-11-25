logo_ukra

BTC/USD

87071

ETH/USD

2928.25

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Загинемо всі: у Раді розповіли про головну помилку влади у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Загинемо всі: у Раді розповіли про головну помилку влади у війні

Нардеп Олексій Гончаренко розкритикував "гру у потужність" президента Зеленського

25 листопада 2025, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Головна проблема у тому, що людей свідомо накручують, розповідають їм про танки у москві, Пекіні чи Будапешті. Починаються збори на ядерки, на помсти, на бомбардування Кремля. Реальність же виявляється зовсім інша. Тільки про неї чомусь влад не говорить. Про це у себе у Телеграм розповів нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Загинемо всі: у Раді розповіли про головну помилку влади у війні

Олексій Гончаренко. Фото: із відкритих джерел

"Постійно розповідають, який Трамп – дурачок, а Макрон взагалі слабак. Просто за Трампом найбільша економіка і наймогутніша держава світу. За Макроном – одна з головних економік ЄС та ядерна зброя. У нас? Володимир Олександрович Зеленський і його потужність. Ну, і ще кіно 10 перших побачень. У нас елементарно немає грошей себе утримати. І це треба розуміти", – зазначив політик.

За його словами, у нас немає електрики, вибили газову генерацію, вибивають центральне теплопостачання, з мобілізацією проблеми, з СЗЧ – катастрофа, грошей – немає. 

Олексій Гончаренко наголошує, замість того, щоб не накручувати людей, щоб пояснювати ситуацію, щоб говорити прямо та чесно, ми знову граємось в потужність. 

"Ця потужність від Володимира Зеленського вже коштувала нам в минулому році купу втрат. Після зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті вся допомога США зупинилась. Нам потрібна нова ідеологія: реалізм і прагматизм. Інакше – загинемо всі", – констатував нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі оприлюднив різке відеозвернення, у якому в іронічній формі прокоментував роботу української делегації на переговорах у Женеві та ситуацію навколо корупційних скандалів.

Гончаренко заявив, що після звітів перемовників враження склалося таке, що увагу приділяли не лише дискусіям із партнерами, а й “описам краєвидів”, зокрема озера в Женеві. Також він саркастично згадав про історію зі “зламаною ручкою Умєрова” та будинком сестри бізнесмена Міндіча — фігуранта гучних справ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини