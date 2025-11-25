Рубрики
Кравцев Сергей
Главная проблема состоит в том, что людей сознательно накручивают, рассказывают им о танках в Москве, Пекине или Будапеште. Начинаются сборы на ядрышки, на мести, на бомбардировки Кремля. Реальность же оказывается совсем другой. Только о ней почему-то власти не говорят. Об этом у себя в телеграмме рассказал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Алексей Гончаренко. Фото: из открытых источников
По его словам, у нас нет электричества, выбили газовую генерацию, выбивают центральное теплоснабжение, с мобилизацией проблемы, с СЗЧ – катастрофа, денег – нет.
Алексей Гончаренко отмечает, вместо того, чтобы не накручивать людей, чтобы объяснять ситуацию, чтобы говорить прямо и честно, мы снова играем в мощь.
