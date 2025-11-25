Главная проблема состоит в том, что людей сознательно накручивают, рассказывают им о танках в Москве, Пекине или Будапеште. Начинаются сборы на ядрышки, на мести, на бомбардировки Кремля. Реальность же оказывается совсем другой. Только о ней почему-то власти не говорят. Об этом у себя в телеграмме рассказал нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко. Фото: из открытых источников

"Постоянно рассказывают, какой Трамп – дурачок, а Макрон вообще слабак. Просто за Трампом самая большая экономика и самое могущественное государство мира. За Макроном – одна из главных экономик ЕС и ядерное оружие. У нас? Владимир Александрович Зеленский и его мощь. Ну и еще кино 10 первых свиданий. У нас элементарно нет денег себя удержать. И это нужно понимать", – отметил политик.

По его словам, у нас нет электричества, выбили газовую генерацию, выбивают центральное теплоснабжение, с мобилизацией проблемы, с СЗЧ – катастрофа, денег – нет.

Алексей Гончаренко отмечает, вместо того, чтобы не накручивать людей, чтобы объяснять ситуацию, чтобы говорить прямо и честно, мы снова играем в мощь.

"Эта мощность от Владимира Зеленского уже стоила нам в прошлом году кучу потерь. После встречи с Трампом в Овальном кабинете вся помощь США остановилась. Нам нужна новая идеология: реализм и прагматизм. Иначе – погибнем все", – констатировал нардеп.

Гончаренко заявил, что после отчетов переговорщиков впечатление сложилось такое, что внимание уделялось не только дискуссиям с партнерами, но и "описаниям пейзажей", в частности озеру в Женеве. Также он саркастически вспомнил историю со "сломанной ручкой Умерова" и домом сестры бизнесмена Миндича — фигуранта громких дел.



