Заборона виїзду за кордон Єрмаку: що кажуть у Держприкордонслужбі

У мережі почали активно поширювати твердження про те, що нібито прикордонникам дали вказівку не випускати керівника Офісу президента Андрія Єрмака за кордон. Зокрема, депутат Олексій Гончаренко заявив, що така заборона могла бути пов’язана з "відповідним запитом" від Національного антикорупційного бюро.

У Єрмака немає заборони на виїзд з України

Крім того, низка Telegram-каналів поширила скрін нібито службового листа, який приписали голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеку. У документі йшлося про заборону виїзду Єрмака з країни.

Сам Дейнека публічно спростував ці заяви. Він наголосив, що жодних таких листів не підписував і не надсилав. У ДПСУ зазначили, що подібна інформація не відповідає дійсності.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі hromadske підтвердив, що відомство принципово не розголошує даних щодо конкретних осіб та доручень державних органів, які можуть бути виконані під час прикордонного контролю. Він додав, що такі правила діють для всіх громадян, незалежно від посади.

Таким чином, поширені в мережі "документи" про заборону виїзду Єрмака прикордонники вважають фейком.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій України успішно вразили черговий російський об’єкт на території тимчасово окупованого Криму. Операція була спрямована на район, який російські війська використовують для зберігання та запуску ударних безпілотників типу Shahed. Ця локація розташована поблизу мису Чауда — одного з ключових майданчиків, звідки окупанти регулярно атакують українську цивільну інфраструктуру.