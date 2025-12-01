Запрет выезда за границу Ермаку: что говорят в Госпогранслужбе

В сети начали активно распространять утверждение о том, что якобы пограничникам дали указание не выпускать руководителя Офиса президента Андрея Ермака за границу. В частности, депутат Алексей Гончаренко заявил, что такой запрет мог быть связан с "соответствующим запросом" от Национального антикоррупционного бюро.

У Ермака нет запрета на выезд из Украины

Кроме того, ряд Telegram-каналов распространил скрин якобы служебное письмо, которое приписали главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеку. В документе говорилось о запрете выезда Ермака из страны.

Сам Дейнека публично опроверг эти заявления. Он подчеркнул, что никаких таких писем не подписывал и не посылал. В ГНСУ отметили, что подобная информация не соответствует действительности.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии hromadske подтвердил, что ведомство принципиально не разглашает данные о конкретных лицах и поручениях государственных органов, которые могут быть выполнены во время пограничного контроля. Он добавил, что подобные правила действуют для всех граждан, независимо от должности.

Таким образом, распространенные в сети "документы" о запрете выезда Ермака пограничники считают фейком.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 28 ноября подразделения deep strike Сил специальных операций Украины успешно поразили очередной российский объект на территории временно оккупированного Крыма. Операция была направлена на район, используемый российскими войсками для хранения и запуска ударных беспилотников типа Shahed. Эта локация расположена вблизи мыса Чауда — одной из ключевых площадок, откуда оккупанты регулярно атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру.