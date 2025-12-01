Запрет выезда за границу Ермаку: что говорят в Госпогранслужбе

Рубрики
В сети начали активно распространять утверждение о том, что якобы пограничникам дали указание не выпускать руководителя Офиса президента Андрея Ермака за границу. В частности, депутат Алексей Гончаренко заявил, что такой запрет мог быть связан с "соответствующим запросом" от Национального антикоррупционного бюро.
У Ермака нет запрета на выезд из Украины
Кроме того, ряд Telegram-каналов распространил скрин якобы служебное письмо, которое приписали главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеку. В документе говорилось о запрете выезда Ермака из страны.
Сам Дейнека публично опроверг эти заявления. Он подчеркнул, что никаких таких писем не подписывал и не посылал. В ГНСУ отметили, что подобная информация не соответствует действительности.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии hromadske подтвердил, что ведомство принципиально не разглашает данные о конкретных лицах и поручениях государственных органов, которые могут быть выполнены во время пограничного контроля. Он добавил, что подобные правила действуют для всех граждан, независимо от должности.
Таким образом, распространенные в сети "документы" о запрете выезда Ермака пограничники считают фейком.