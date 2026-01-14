Появилась первая реакция Тимошенко на обыски НАБУ

Рубрики
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко публично отреагировала на обыски, которые провели детективы НАБУ и прокуроры САП в партийном офисе. Ее заявление прозвучало после того, как антикоррупционные органы сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады на коррупции, а по данным СМИ, речь идет именно о Тимошенко.
Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников
Юлия Тимошенко подтвердила, что следственные действия касались ее, однако резко раскритиковала методы правоохранителей.
Лидер "Батькивщины" назвала обыски антикоррупционных органов "грандиозным пиар-ходом", направленным не на поиск доказательств, а на создание громкого публичного эффекта. Также депутат считает действия против нее "зачисткой конкурентов" перед возможными выборами и отвергает все обвинения.
Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководителя одной из фракций на предложения неправомерной выгоды депутатам за голосование по конкретным законопроектам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлии Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о взятках.
Также "Комментарии" писали, что НАБУ и САП вручили подозрение Тимошенко.