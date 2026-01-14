logo

Появилась первая реакция Тимошенко на обыски НАБУ
НОВОСТИ

Появилась первая реакция Тимошенко на обыски НАБУ

Юлия Тимошенко прокомментировала обыски НАБУ и САП, назвав их политическим давлением и "зачисткой конкурентов" в преддверии возможных выборов.

14 января 2026, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко публично отреагировала на обыски, которые провели детективы НАБУ и прокуроры САП в партийном офисе. Ее заявление прозвучало после того, как антикоррупционные органы сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады на коррупции, а по данным СМИ, речь идет именно о Тимошенко.

Появилась первая реакция Тимошенко на обыски НАБУ

Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников

Юлия Тимошенко подтвердила, что следственные действия касались ее, однако резко раскритиковала методы правоохранителей.

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", продолжавшиеся всю ночь. "Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников", — пишет Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" назвала обыски антикоррупционных органов "грандиозным пиар-ходом", направленным не на поиск доказательств, а на создание громкого публичного эффекта. Также депутат считает действия против нее "зачисткой конкурентов" перед возможными выборами и отвергает все обвинения.

"Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто решил начать зачистку конкурентов", — добавила Тимошенко.

Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководителя одной из фракций на предложения неправомерной выгоды депутатам за голосование по конкретным законопроектам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлии Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о взятках.

Также "Комментарии" писали, что НАБУ и САП вручили подозрение Тимошенко.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/16u97G66Eq/
