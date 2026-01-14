Появилась первая реакция Тимошенко на обыски НАБУ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко публично отреагировала на обыски, которые провели детективы НАБУ и прокуроры САП в партийном офисе. Ее заявление прозвучало после того, как антикоррупционные органы сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады на коррупции, а по данным СМИ, речь идет именно о Тимошенко.

Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников

Юлия Тимошенко подтвердила, что следственные действия касались ее, однако резко раскритиковала методы правоохранителей.

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", продолжавшиеся всю ночь. "Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников", — пишет Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" назвала обыски антикоррупционных органов "грандиозным пиар-ходом", направленным не на поиск доказательств, а на создание громкого публичного эффекта. Также депутат считает действия против нее "зачисткой конкурентов" перед возможными выборами и отвергает все обвинения.

"Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто решил начать зачистку конкурентов", — добавила Тимошенко.

Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководителя одной из фракций на предложения неправомерной выгоды депутатам за голосование по конкретным законопроектам.

