Юлія Тимошенко знову змінила імідж: як тепер виглядає (ФОТО)

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з’явилася у Верховній Раді з оновленим іміджем — політикиня змінила зачіску. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Юлія Тимошенко (фото з відкритих джерел)

Тепер волосся Тимошенко зібране в елегантну об’ємну гульку на потилиці, що надає її стилю класичної вишуканості.

Оновлений образ політикині вже активно обговорюють користувачі соціальних мереж.

Варто зазначити, що це не перше перевтілення політикині.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка багато років не зраджувала своїй косі, змінила імідж та з’явилася у Верховній Раді з новою зачіскою. Фото депутатки зробила її колега Мар’яна Безугла, яка підписала допис: "Навіть Тимошенко "за". Новий стиль", коментуючи прийняття законопроекту про продовження воєнного стану.

Юлія Тимошенко прийшла на засідання Ради з розпущеним волоссям пшенично-русявого відтінку у довжині нижче плечей, яке було укладене у крупні локони. Свій образ вона доповнила монохромним сірим костюмом офіційного стилю, з великою брошкою. Зазначимо, що окрім знаменитої коси, Юлія Тимошенко також вкладала волосся у довгий прямий хвіст.

Також "Коментарі" писали про те, що У соціальних мережах користувачі помітили, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Антоніна Славицька прийшла на засідання парламенту з сумкою відомого бренду Gucci. Ціна брендової речі може сягати 2,6 тисячі доларів (близько 72 тисяч гривень). Знімок нардепа опублікував на своїй сторінці в Facebook фотокореспондент "Букв" Ян Доброносов сьогодні, 14 квітня.

