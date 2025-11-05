logo

Юлия Тимошенко снова изменила имидж: как теперь выглядит (ФОТО)
Юлия Тимошенко снова изменила имидж: как теперь выглядит (ФОТО)

5 ноября 2025, 16:20
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде с обновленным имиджем — политика изменила прическу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Теперь волосы Тимошенко собраны в элегантную объемную гульку на затылке, что придает ее стилю классическую изысканность.

Обновленный образ политики уже активно обсуждают пользователи социальных сетей.

Следует отметить, что это не первое перевоплощение политики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко , которая много лет не изменяла своей косе, сменила имидж и появилась в Верховной Раде с новой прической. Фото депутата сделала ее коллега Марьяна Безугла, подписавшая сообщение: "Даже Тимошенко "за". Новый стиль", комментируя принятие законопроекта о продлении военного положения.

Юлия Тимошенко пришла на заседание Рады с распущенными волосами пшенично-русого оттенка в длине ниже плеч, уложенного в крупные локоны. Свой образ она дополнила монохромным серым костюмом официального стиля, с большой брошью. Отметим, что кроме знаменитой косы Юлия Тимошенко также укладывала волосы в длинный прямой хвост.

Также "Комментарии" писали о том, что в социальных сетях пользователи заметили, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — При жизни" Антонина Славицкая пришла на заседание парламента с сумкой известного бренда Gucci. Цена брендовой вещи может достигать 2,6 тысяч долларов (около 72 тысяч гривен). Снимок нардепа опубликовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент "Букв" Ян Доброносов сегодня, 14 апреля.



