Юлия Тимошенко снова изменила имидж: как теперь выглядит (ФОТО)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде с обновленным имиджем — политика изменила прическу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Юлия Тимошенко (фото из открытых источников)

Теперь волосы Тимошенко собраны в элегантную объемную гульку на затылке, что придает ее стилю классическую изысканность.

Обновленный образ политики уже активно обсуждают пользователи социальных сетей.

Следует отметить, что это не первое перевоплощение политики.

Юлия Тимошенко пришла на заседание Рады с распущенными волосами пшенично-русого оттенка в длине ниже плеч, уложенного в крупные локоны. Свой образ она дополнила монохромным серым костюмом официального стиля, с большой брошью. Отметим, что кроме знаменитой косы Юлия Тимошенко также укладывала волосы в длинный прямой хвост.

