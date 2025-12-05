Які впливові посади утримує Єрмак навіть після звільнення

За інформацією ZN.UA, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після звільнення з посади зберіг вплив у низці державних інституцій та дорадчих органів. Зокрема, він і надалі входить до складу Ради нацбезпеки і оборони та залишається членом Ставки Верховного головнокомандувача — структур, які визначають стратегічні рішення в галузі оборони.

На що Єрмак досі може впливати

Крім того, Єрмак продовжує брати участь у роботі кількох дорадчих органів при президентові. Він залишається членом Національної інвестиційної ради, очолює Раду з питань підтримки підприємництва, а також є заступником голови Нацради з питань антикорупційної політики.

Паралельно він керує Координаційним штабом з гуманітарних і соціальних питань та залишається співголовою двох міжнародних робочих груп — з питань санкцій проти Росії (формат Єрмак–Макфол) та гарантій безпеки України (формат Єрмак–Расмуссен).

Єрмак також продовжує виконувати функції голови Комісії державних нагород та геральдики і є членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

У Верховній Раді 3 грудня пропонували викликати Єрмака для публічного звіту, однак голосів для цього рішення не вистачило. Таким чином, попри формальну відставку, він зберігає значну присутність у ключових процесах державного управління.

