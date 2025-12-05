logo

BTC/USD

92433

ETH/USD

3145.42

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Какие влиятельные должности удерживает Ермак даже после увольнения
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие влиятельные должности удерживает Ермак даже после увольнения

Несмотря на отставку с должности руководителя Офиса президента, Андрей Ермак продолжает занимать по меньшей мере десять ключевых должностей в структурах, связанных с нацбезопасностью и госуправлением

5 декабря 2025, 01:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По информации ZN.UA, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после освобождения от должности сохранил влияние в ряде государственных институций и совещательных органов. В частности, он продолжает входить в состав Совета нацбезопасности и обороны и остается членом Ставки Верховного главнокомандующего — структур, определяющих стратегические решения в области обороны.

Какие влиятельные должности удерживает Ермак даже после увольнения

На что Ермак до сих пор может влиять

Кроме того, Ермак продолжает участвовать в работе нескольких совещательных органов при президенте. Он остается членом Национального инвестиционного совета, возглавляет Совет по поддержке предпринимательства, а также является заместителем председателя Нацсовета по антикоррупционной политике.

Параллельно он руководит Координационным штабом по гуманитарным и социальным вопросам и остается сопредседателем двух международных рабочих групп — по санкциям против России (формат Ермак–Макфол) и гарантий безопасности Украины (формат Ермак–Расмуссен).

Ермак продолжает выполнять функции председателя Комиссии государственных наград и геральдики и является членом президиума Конгресса местных и региональных властей.

В Верховной Раде 3 декабря было предложено вызвать Ермака для публичного отчета, однако голосов для этого решения не хватило. Таким образом, несмотря на формальную отставку, он сохраняет присутствие в ключевых процессах государственного управления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Израильская газета Haaretz пишет, что тысячи граждан Украины, прибывших в Израиль после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, могут быть депортированы до конца декабря. Причиной того, что правительство до сих пор не продлило действие групповой защиты, которая позволяла украинцам легально находиться в стране как временным вынужденным мигрантам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/yermak-zalishayetsya-u-skladi-rnbo-ta-konsultativnih-organah-popri-zvilnennya-z-posadi-golovi-op-50566022.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости