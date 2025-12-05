Какие влиятельные должности удерживает Ермак даже после увольнения

По информации ZN.UA, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после освобождения от должности сохранил влияние в ряде государственных институций и совещательных органов. В частности, он продолжает входить в состав Совета нацбезопасности и обороны и остается членом Ставки Верховного главнокомандующего — структур, определяющих стратегические решения в области обороны.

На что Ермак до сих пор может влиять

Кроме того, Ермак продолжает участвовать в работе нескольких совещательных органов при президенте. Он остается членом Национального инвестиционного совета, возглавляет Совет по поддержке предпринимательства, а также является заместителем председателя Нацсовета по антикоррупционной политике.

Параллельно он руководит Координационным штабом по гуманитарным и социальным вопросам и остается сопредседателем двух международных рабочих групп — по санкциям против России (формат Ермак–Макфол) и гарантий безопасности Украины (формат Ермак–Расмуссен).

Ермак продолжает выполнять функции председателя Комиссии государственных наград и геральдики и является членом президиума Конгресса местных и региональных властей.

В Верховной Раде 3 декабря было предложено вызвать Ермака для публичного отчета, однако голосов для этого решения не хватило. Таким образом, несмотря на формальную отставку, он сохраняет присутствие в ключевых процессах государственного управления.

