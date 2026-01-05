Як змінилася довіра до Зеленського: що показали результати опитування КМІС

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського наприкінці 2025 року загалом залишився стабільним, попри помітні коливання протягом попереднього періоду. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені за підсумками листопада-грудня.

Як змінилася довіра до Зеленського. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними соціологів КМІС, у грудні 2025 року Зеленському довіряли 59% опитаних українців, тоді як 35% висловили недовіру. Баланс довіри-недовіри становить +24%, що майже не відрізняється від показників початку жовтня. Таким чином, у середньостроковій перспективі рівень підтримки глави держави залишається без суттєвих змін.

Довіра до Зеленського. Опитування КМІС

Водночас у КМІС наголошують, що довіра до президента є вкрай чутливою до суспільного порядку денного. Так, наприкінці листопада Зеленському довіряли 49% респондентів, однак уже на початку грудня цей показник зріс до 63%. Соціологи пов’язують це з ефектом "згуртування навколо прапора" на тлі міжнародних подій та обговорення можливих мирних переговорів.

Однак у другій половині грудня рівень довіри знову знизився до 55%. У КМІС зазначають, що після резонансних повідомлень про корупцію в енергетичному секторі президент втратив близько 10 відсоткових пунктів підтримки. Як вказують соціологи, подальше зростання довіри було ситуативним і наприкінці року почало слабшати.

У КМІС прогнозують, що й надалі рівень довіри до Зеленського залишатиметься динамічним і залежатиме від кадрових рішень, внутрішньої політики та розвитку міжнародної ситуації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, хто став би президентом України, якби вибори відбулися у кінці 2025 року.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відповів Трампу щодо виборів в Україні.