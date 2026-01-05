logo_ukra

BTC/USD

93027

ETH/USD

3172.3

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Як змінилася довіра до Зеленського: що показали результати опитування КМІС
commentss НОВИНИ Всі новини

Як змінилася довіра до Зеленського: що показали результати опитування КМІС

КМІС зафіксував стабільний, але мінливий рівень довіри до Володимира Зеленського наприкінці 2025 року.

5 січня 2026, 10:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського наприкінці 2025 року загалом залишився стабільним, попри помітні коливання протягом попереднього періоду. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені за підсумками листопада-грудня.

Як змінилася довіра до Зеленського: що показали результати опитування КМІС

Як змінилася довіра до Зеленського. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними соціологів КМІС, у грудні 2025 року Зеленському довіряли 59% опитаних українців, тоді як 35% висловили недовіру. Баланс довіри-недовіри становить +24%, що майже не відрізняється від показників початку жовтня. Таким чином, у середньостроковій перспективі рівень підтримки глави держави залишається без суттєвих змін.

Як змінилася довіра до Зеленського: що показали результати опитування КМІС - фото 2

Довіра до Зеленського. Опитування КМІС

Водночас у КМІС наголошують, що довіра до президента є вкрай чутливою до суспільного порядку денного. Так, наприкінці листопада Зеленському довіряли 49% респондентів, однак уже на початку грудня цей показник зріс до 63%. Соціологи пов’язують це з ефектом "згуртування навколо прапора" на тлі міжнародних подій та обговорення можливих мирних переговорів.

Однак у другій половині грудня рівень довіри знову знизився до 55%. У КМІС зазначають, що після резонансних повідомлень про корупцію в енергетичному секторі президент втратив близько 10 відсоткових пунктів підтримки. Як вказують соціологи, подальше зростання довіри було ситуативним і наприкінці року почало слабшати.

У КМІС прогнозують, що й надалі рівень довіри до Зеленського залишатиметься динамічним і залежатиме від кадрових рішень, внутрішньої політики та розвитку міжнародної ситуації. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, хто став би президентом України, якби вибори відбулися у кінці 2025 року.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відповів Трампу щодо виборів в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1575&page=1
Теги:

Новини

Всі новини