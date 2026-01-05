logo

BTC/USD

93027

ETH/USD

3172.3

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Как изменилось доверие к Зеленскому: что показали результаты опроса КМИС
commentss НОВОСТИ Все новости

Как изменилось доверие к Зеленскому: что показали результаты опроса КМИС

КМИС зафиксировал стабильный, но изменчивый уровень доверия к Владимиру Зеленскому в конце 2025 года.

5 января 2026, 10:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце 2025 года в целом остался стабильным, несмотря на заметные колебания в течение предыдущего периода. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные по итогам ноября-декабря.

Как изменилось доверие к Зеленскому: что показали результаты опроса КМИС

Как изменилось доверие к Зеленскому. Фото из открытых источников

Согласно данным социологов КМИС, в декабре 2025 года Зеленскому доверяли 59% опрошенных украинцев, в то время как 35% выразили недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет +24%, что почти не отличается от показателей начала октября. Таким образом, в среднесрочной перспективе уровень поддержки главы государства остается без существенных изменений.

Как изменилось доверие к Зеленскому: что показали результаты опроса КМИС - фото 2

Доверие к Зеленскому. Опрос КМИС

В то же время в КМИС отмечают, что доверие к президенту крайне чувствительно к общественной повестке дня. Так, в конце ноября Зеленскому доверяли 49% респондентов, однако уже в начале декабря этот показатель вырос до 63%. Социологи связывают это с эффектом "объединения вокруг флага" на фоне международных событий и обсуждения возможных мирных переговоров.

Однако во второй половине декабря уровень доверия снова снизился до 55%. В КМИС отмечают, что после резонансных сообщений о коррупции в энергетическом секторе, президент потерял около 10 процентных пунктов поддержки. Как указывают социологи, дальнейший рост доверия был ситуативным и в конце года начал ослабевать.

В КМИС прогнозируют, что и дальше уровень доверия к Зеленскому будет оставаться динамичным и будет зависеть от кадровых решений, внутренней политики и развития международной ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто стал бы президентом Украины, если бы выборы прошли в конце 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский ответил Трампу на выборы в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1575&page=1
Теги:

Новости

Все новости