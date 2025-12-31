Володимир Зеленський захворів: що відомо про його стан

Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що захворів і почувається недобре.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Під час спілкування з представниками медіа глава держави зізнався, що має застуду.

Відповідаючи на запитання журналіста Kyiv Post щодо того, чи передбачені в механізмах гарантій безпеки ризики так званих операцій під чужим прапором, коли країна-агресор РФ може інсценувати провокацію і покласти відповідальність на Україну, як це вже траплялося раніше, Зеленський говорив помітно осиплим голосом, що свідчило про хворобу.

"Насамперед гарантії безпеки йдуть поетапно. Вибачте. Трохи застудився", — сказав президент.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили мирний план, що складається з 20 пунктів, а також питання гарантій безпеки. Окрему увагу журналістів привернув зовнішній вигляд Зеленського під час його прибуття на зустріч із президентом США. Світлини з переговорів оприлюднили в офіційному Telegram-каналі.

Володимир Зеленський почав змінювати свій зовнішній вигляд не через політичний тиск з боку США чи скандал у Білому домі, а з особистих і протокольних причин. Про це розповіло чеське медіа iRozhlas з посиланням на дизайнера президента Віктора Анісімова. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Зеленський свідомо відмовився від класичного цивільного костюма і перейшов на парамілітарний стиль — як символ воєнного часу та солідарності з армією. Та згодом формат роботи президента змінився: активні міжнародні поїздки, саміти, переговори й офіційні заходи знову стали регулярними.

