Володимир Зеленський захворів: що відомо про його стан

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам, що захворів і почувається недобре.
Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)
Під час спілкування з представниками медіа глава держави зізнався, що має застуду.
Відповідаючи на запитання журналіста Kyiv Post щодо того, чи передбачені в механізмах гарантій безпеки ризики так званих операцій під чужим прапором, коли країна-агресор РФ може інсценувати провокацію і покласти відповідальність на Україну, як це вже траплялося раніше, Зеленський говорив помітно осиплим голосом, що свідчило про хворобу.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили мирний план, що складається з 20 пунктів, а також питання гарантій безпеки. Окрему увагу журналістів привернув зовнішній вигляд Зеленського під час його прибуття на зустріч із президентом США. Світлини з переговорів оприлюднили в офіційному Telegram-каналі.
Володимир Зеленський почав змінювати свій зовнішній вигляд не через політичний тиск з боку США чи скандал у Білому домі, а з особистих і протокольних причин. Про це розповіло чеське медіа iRozhlas з посиланням на дизайнера президента Віктора Анісімова. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Зеленський свідомо відмовився від класичного цивільного костюма і перейшов на парамілітарний стиль — як символ воєнного часу та солідарності з армією. Та згодом формат роботи президента змінився: активні міжнародні поїздки, саміти, переговори й офіційні заходи знову стали регулярними.