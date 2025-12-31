logo

BTC/USD

88334

ETH/USD

2988.73

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

49.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Владимир Зеленский заболел: что известно о его состоянии
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Зеленский заболел: что известно о его состоянии

Владимир Зеленский объяснил, что произошло

31 декабря 2025, 07:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что заболел и чувствует себя нехорошо.

Владимир Зеленский заболел: что известно о его состоянии

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Во время общения с представителями медиа глава государства признался, что у него простуда.

Отвечая на вопрос журналиста Kyiv Post относительно того, предусмотрены ли в механизмах гарантий безопасности риски так называемых сделок под чужим флагом, когда страна-агрессор РФ может инсценировать провокацию и возложить ответственность на Украину, как это уже случалось ранее, Зеленский говорил заметно осипшим голосом, что свидетельствовало о болезни.

"Прежде всего, гарантии безопасности идут поэтапно. Извините. Немного простудился", — сказал президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обсудили мирный план, состоящий из 20 пунктов, а также вопросы гарантий безопасности. Отдельное внимание журналистов привлек внешний вид Зеленского во время его прибытия на встречу с президентом США. Фотографии по переговорам обнародовали в официальном Telegram-канале.

Владимир Зеленский начал менять свой внешний вид не из-за политического давления со стороны США или скандала в Белом доме, а по личным и протокольным причинам. Об этом рассказало чешское медиа iRozhlas со ссылкой на дизайнера президента Виктора Анисимова. После начала полномасштабного вторжения России Зеленский сознательно отказался от классического гражданского костюма и перешел на парамилитарный стиль как символ военного времени и солидарности с армией. Но впоследствии формат работы президента изменился: активные международные поездки, саммиты, переговоры и официальные мероприятия снова стали регулярными.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kyivpost.com/
Теги:

Новости

Все новости