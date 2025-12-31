Владимир Зеленский заболел: что известно о его состоянии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что заболел и чувствует себя нехорошо.

Владимир Зеленский

Во время общения с представителями медиа глава государства признался, что у него простуда.

Отвечая на вопрос журналиста Kyiv Post относительно того, предусмотрены ли в механизмах гарантий безопасности риски так называемых сделок под чужим флагом, когда страна-агрессор РФ может инсценировать провокацию и возложить ответственность на Украину, как это уже случалось ранее, Зеленский говорил заметно осипшим голосом, что свидетельствовало о болезни.

"Прежде всего, гарантии безопасности идут поэтапно. Извините. Немного простудился", — сказал президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обсудили мирный план, состоящий из 20 пунктов, а также вопросы гарантий безопасности. Отдельное внимание журналистов привлек внешний вид Зеленского во время его прибытия на встречу с президентом США. Фотографии по переговорам обнародовали в официальном Telegram-канале.

Владимир Зеленский начал менять свой внешний вид не из-за политического давления со стороны США или скандала в Белом доме, а по личным и протокольным причинам. Об этом рассказало чешское медиа iRozhlas со ссылкой на дизайнера президента Виктора Анисимова. После начала полномасштабного вторжения России Зеленский сознательно отказался от классического гражданского костюма и перешел на парамилитарный стиль как символ военного времени и солидарности с армией. Но впоследствии формат работы президента изменился: активные международные поездки, саммиты, переговоры и официальные мероприятия снова стали регулярными.

