Володимир Зеленський відмовився від костюма на важливе свято: дизайнер розповів, яка причина

Президент України Володимир Зеленський відмовився вдягнути костюм, пошитий спеціально до Дня Незалежності дизайнером Віктором Анісімовим.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Vogue Анісімов розповів, що пропонував главі держави замінити традиційну вишиванку на темно-синій костюм. Проте Зеленський відхилив ідею, пояснивши, що в ньому виглядає занадто модно.

Після цього дизайнер попросив президента підписати костюм, і тепер він зберігається у Анісімова як музейний експонат.

Варто нагадати, що після 22 лютого 2022 року Зеленський повністю відмовився від ділових костюмів, обравши стиль мілітарі. Водночас у 2025 році він почав поєднувати військовий одяг з окремими елементами ділового стилю.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські Telegram-канали поширюють фейк, що нібито у Вашингтоні перед зустріччю Зеленського з Трампом вивісили банер із закликом до президента України вдягти костюм". Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.

Там зазначають, що насправді зображення — відредаговане. Як встановили фактчекери StopFake, на будівлі у Вашингтоні висів банер з іншим текстом: "Видужуй швидше, Біг Боллз. Дякуємо Трампу, любимо DOGE". Банер присвячено 19-річному програмісту Едварду Корістайну (псевдо "Біг Боллз"), ексспівробітнику DOGE (Департамент ефективності уряду США), на якого 3 серпня 2025 року скоєно напад під час спроби викрадення авто (джерело).

"До Зеленського банер жодного стосунку не має. Президент був у костюмі, а журналіст Браян Гленн вибачився за попередні жарти і визнав, що Зеленський має чудовий вигляд. Мета фейку — принизити українське керівництво через підроблене фото", – зазначають в Центрі.



