logo_ukra

BTC/USD

111934

ETH/USD

4152.48

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Володимир Зеленський відмовився від костюма на важливе свято: дизайнер розповів, яка причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Володимир Зеленський відмовився від костюма на важливе свято: дизайнер розповів, яка причина

Володимир Зеленський пояснив своє рішення, розповів Віктор Анісімов

22 вересня 2025, 22:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Президент України Володимир Зеленський відмовився вдягнути костюм, пошитий спеціально до Дня Незалежності дизайнером Віктором Анісімовим.

Володимир Зеленський відмовився від костюма на важливе свято: дизайнер розповів, яка причина

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю Vogue Анісімов розповів, що пропонував главі держави замінити традиційну вишиванку на темно-синій костюм. Проте Зеленський відхилив ідею, пояснивши, що в ньому виглядає занадто модно.

Після цього дизайнер попросив президента підписати костюм, і тепер він зберігається у Анісімова як музейний експонат.

Варто нагадати, що після 22 лютого 2022 року Зеленський повністю відмовився від ділових костюмів, обравши стиль мілітарі. Водночас у 2025 році він почав поєднувати військовий одяг з окремими елементами ділового стилю.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російські Telegram-канали поширюють фейк, що нібито у Вашингтоні перед зустріччю Зеленського з Трампом вивісили банер із закликом до президента України вдягти костюм". Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.

Там зазначають, що насправді зображення — відредаговане. Як встановили фактчекери StopFake,  на будівлі у Вашингтоні висів банер з іншим текстом: "Видужуй швидше, Біг Боллз. Дякуємо Трампу, любимо DOGE". Банер присвячено 19-річному програмісту Едварду Корістайну (псевдо "Біг Боллз"), ексспівробітнику DOGE (Департамент ефективності уряду США), на якого 3 серпня 2025 року скоєно напад під час спроби викрадення авто (джерело).

"До Зеленського банер жодного стосунку не має. Президент був у костюмі, а журналіст Браян Гленн вибачився за попередні жарти і визнав, що Зеленський має чудовий вигляд. Мета фейку — принизити українське керівництво через підроблене фото", – зазначають в Центрі.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://vogue.ua/article/fashion/persona/kostyum-dlya-prezidenta-interv-yu-z-dizaynerom-viktorom-anisimovim-60740.html?fbclid=IwY2xjawM97vtleHRuA2FlbQIxMQABHrTEVHyO0L00ObDCAse5Z_4JCsiSR6QULr2ERtP3nOdexBgbW5HMoLAXIz6m_aem_H_9aoZD8xrLpk4pm44oRlw
Теги:

Новини

Всі новини