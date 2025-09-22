Владимир Зеленский отказался от костюма на важный праздник: дизайнер рассказал, какая причина

Президент Украины Владимир Зеленский отказался надеть костюм, сшитый специально ко Дню Независимости дизайнером Виктором Анисимовым.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В интервью Vogue Анисимов рассказал, что предлагал главе государства заменить традиционную вышиванку темно-синим костюмом. Однако Зеленский отверг идею, объяснив, что в ней выглядит слишком модно.

После этого дизайнер попросил президента подписать костюм и теперь он хранится у Анисимова как музейный экспонат.

Следует напомнить, что после 22 февраля 2022 года Зеленский полностью отказался от деловых костюмов, выбрав стиль милитари. В то же время в 2025 году он начал совмещать военную одежду с отдельными элементами делового стиля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские Telegram-каналы распространяют фейк , якобы в Вашингтоне перед встречей Зеленского с Трампом вывесили баннер с призывом к президенту Украины надеть костюм". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Там отмечают, что на самом деле изображение отредактировано. Как установили фактчекеры StopFake, на здании в Вашингтоне висел баннер с другим текстом: "Выздоравливай скорее, Биг Боллз. Спасибо Трампу, любим DOGE". Баннер посвящен 19-летнему программисту Эдварду Користайну (псевдо "Биг Боллз"), экссотруднику DOGE (Департамент эффективности правительства США), на которого 3 августа 2025 года совершено нападение при попытке угона авто (источник).

"К Зеленскому баннер никакого отношения не имеет. Президент был в костюме, а журналист Брайан Гленн извинился за предыдущие шутки и признал, что Зеленский выглядит великолепно. Цель фейка — унизить украинское руководство через поддельное фото", – отмечают в Центре.



