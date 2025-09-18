Влада почала забувати свої обіцянки: посадовці повертають практику минулих часів

Питання кортежів в Києві стояло дуже гостро — рух могли перекривати на тривалий час для забезпечення проїзду не тільки іноземних високих гостей, а й українських топ-чиновників. У період завершення Революції Гідності активісти дуже гостро відреагували на спробу проїхати кортежем. Здавалося б, влада засвоїла урок минулого, однак ні — це явище знову повертається.

Кортеж. Ілюстративне фото

Народний депутат України Олексій Гончаренко розповів, що вже не вперше в Києві бачить, як важливі люди у владі стали їздити з кортежами.

“Все в кращих традиціях: декілька машин супроводу, проблискові маячки, сигнал. Люди стоять в заторі, а вони обʼїжджають. Нагадайте, а хто прийшов до влади з обіцянкою, що кортежі не потрібні? Здається, ці обіцяльники почали забувати. Якось незручно виходить. Ви ж обіцяли. І знову не виконуєте. От халепа!”, — розповів політик.

Особливо тут варто згадати епізоди із серіалу “Слуга народу”, де головний герої — обраний президент не тільки гостро критикує кортежі, а й своїм прикладом змушує посадовців відмовитися від такого супроводу.

