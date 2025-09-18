logo_ukra

Влада почала забувати свої обіцянки: посадовці повертають практику минулих часів
commentss НОВИНИ Всі новини

Влада почала забувати свої обіцянки: посадовці повертають практику минулих часів

У Києві знову почали з'являтися кортежі

18 вересня 2025, 14:54
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Питання кортежів в Києві стояло дуже гостро — рух могли перекривати на тривалий час для забезпечення проїзду не тільки іноземних високих гостей, а й українських топ-чиновників. У період завершення Революції Гідності активісти дуже гостро відреагували на спробу проїхати кортежем. Здавалося б, влада засвоїла урок минулого, однак ні — це явище знову повертається. 

Влада почала забувати свої обіцянки: посадовці повертають практику минулих часів

Кортеж. Ілюстративне фото

Народний депутат України Олексій Гончаренко розповів, що вже не вперше в Києві бачить, як важливі люди у владі стали їздити з кортежами. 

“Все в кращих традиціях: декілька машин супроводу, проблискові маячки, сигнал. Люди стоять в заторі, а вони обʼїжджають. Нагадайте, а хто прийшов до влади з обіцянкою, що кортежі не потрібні? Здається, ці обіцяльники почали забувати. Якось незручно виходить. Ви ж обіцяли. І знову не виконуєте. От халепа!”, — розповів політик. 

Особливо тут варто згадати епізоди із серіалу “Слуга народу”, де головний герої — обраний президент не тільки гостро критикує кортежі, а й своїм прикладом змушує посадовців відмовитися від такого супроводу. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада України ухвалила закон про військового омбудсмена. Народні депутати підтримали ідею, однак розкритикували президента України Володимира Зеленського. 

Народний депутат України Олексій Гончаренко пояснив, що хорошу ідею реалізували, як завжди, через одне місце. За його словами, омбудсмена буде призначати та звільняти Президент. Народний депутат наголосив, що ще більше влади концентрується в руках Зеленського. При цьому реальні проблеми військових, наголосив політик, так і не вирішили. 




https://t.me/oleksiihoncharenko/49746
