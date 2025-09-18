Власти начали забывать свои обещания: чиновники возвращают практику прошлых времен

Вопрос кортежей в Киеве стоял очень остро – движение могли перекрывать на длительное время для обеспечения проезда не только иностранных высоких гостей, но и украинских топ-чиновников. В период завершения Революции Достоинства активисты очень остро отреагировали на попытку проехать кортежем. Казалось бы, власть усвоила урок прошлого, однако нет – это явление снова возвращается.

Кортеж. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что уже не в первый раз в Киеве видит, как важные люди во власти стали ездить с кортежами.

"Все в лучших традициях: несколько машин сопровождения, проблесковые маячки, сигнал. Люди стоят в пробке, а они объезжают. Напомните, а кто пришел к власти с обещанием, что кортежи не нужны? Кажется, эти обещатели начали забывать. Как-то неудобно выходит. Вы ведь обещали. И снова не выполняете. Вот беда!”, — рассказал политик.

Особенно здесь стоит вспомнить эпизоды из сериала "Слуга народа", где главный герои — избранный президент не только остро критикует кортежи, но и своим примером заставляет чиновников отказаться от такого сопровождения.

