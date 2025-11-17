Вкрадені гроші на енергетиці: в суді під час обрання запобіжного заходу Чернишову стався неприємний інцидент

Обрання запобіжного заходу Чернишову(фото з відкритих джерел)

Під час розгляду запобіжного заходу для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова у Вищому антикорупційному суді раптово зникло світло. Про це повідомляють "Коментарі" з посиланням на трансляцію судового засідання.

У залі суду не було електропостачання протягом кількох хвилин.

Нагадаємо, що сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обирає запобіжний захід для колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у причетності до розкрадань в "Енергоатомі". Чернишов надав коментар стосовно своєї причетності у справі "Мідас". Колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов публічно відреагував на запитання щодо своєї можливої участі у справі “Мідас”, у якій фігурують бізнесмен Міндіч, Цукерман та інші особи, чиї імена з’явилися на оприлюднених НАБУ плівках. За його словами, більшість із цих людей він не знає, не спілкувався з ними та не має жодних контактів, а підозри, що звучать у його бік, базуються лише на припущеннях, які його команда зараз аналізує.

Чернишов визнає, що голос на оприлюднених аудіозаписах може бути схожим на його, і допускає, що діалоги могли мати місце. Він також підтвердив, що перебував за вказаною в слідстві адресою в зазначену дату. Водночас заявив, що хоче повної та офіційної експертизи плівок, щоб діалоги були перевірені, представлені повністю й не вирвані з контексту, оскільки наразі він не може точно пригадати зміст розмов.

Ексвіцепрем’єр окремо наголосив, що не має намірів залишати країну й залишається в Україні, де веде звичне життя. Відповідаючи на уточнення, з ким саме зі згаданих у справі осіб він може бути знайомий, Чернишов утримався від коментарів. Як пояснив політик, його адвокати рекомендували відповідати лише на питання, що не зачіпають процесуальні аспекти розслідування.

