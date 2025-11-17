logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Украденные деньги на энергетике: в суде во время избрания меры пресечения Чернышеву произошел неприятный инцидент

Чернышева подозревают в причастности к хищениям в «Энергоатоме»

17 ноября 2025, 22:15
Автор:
Лиля Воробьева

Украденные деньги на энергетике: в суде во время избрания меры пресечения Чернышеву произошел неприятный инцидент

Во время рассмотрения меры пресечения для эксминистра национального единства Алексея Чернышева в Высшем антикоррупционном суде внезапно исчез свет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

В зале суда не было электроснабжения в течение нескольких минут.

Напомним, что сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избирает меру пресечения для бывшего министра национального единства Алексея Чернышева, которого подозревают в причастности к хищениям в "Энергоатоме". Чернышев дал комментарий о своей причастности по делу "Мидас". Бывший вице-премьер Алексей Чернышев публично отреагировал на вопрос о своем возможном участии в деле "Мидас", в котором фигурируют бизнесмен Миндич, Цукерман и другие лица, чьи имена появились на обнародованных НАБУ пленках. По его словам, большинство из этих людей он не знает, не общался с ними и не имеет никаких контактов, а звучащие в его сторону подозрения базируются лишь на предположениях, которые его команда сейчас анализирует.

Чернышев признает, что голос на обнародованных аудиозаписях может походить на него, и допускает, что диалоги могли иметь место. Он также подтвердил, что находился по указанному в следствии адресу в указанную дату. В то же время заявил, что хочет полной и официальной экспертизы пленок, чтобы диалоги были проверены, представлены полностью и не вырваны из контекста, поскольку он не может точно вспомнить содержание разговоров.

Эксвицепремьер отдельно подчеркнул, что не намерен покидать страну и остается в Украине, где ведет привычную жизнь. Отвечая на уточнение, с кем именно из упомянутых по делу лиц он может быть знаком, Чернышев воздержался от комментариев. Как пояснил политик, его адвокаты рекомендовали отвечать только на вопросы, не затрагивающие процессуальные аспекты расследования.



