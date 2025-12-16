Вирок Януковичу набув законної сили: деталі втечі експрезидента

Набув законної сили вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Віктор Янукович. Фото: з відкритих джерел

Київський апеляційний суд відхилив скарги сторони захисту експрезидента та колишнього заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента та залишив без змін вирок Подільського районного суду Києва. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Вироком Подільського райсуду столиці Януковича засуджено до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства за ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 КК України.

"При цьому йому призначено покарання за сукупністю вчинених злочинів, у тому числі державної зради та пособництва РФ у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 був засуджений до 13 років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

А колишнього головного охоронця президента засуджено до 10 років за тією ж статтею – "організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство".

"Прокурори в суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та за сприяння представників російської федерації, незаконно перетнув державний кордон України повітряним шляхом і організував переправлення щонайменше 20 осіб з числа близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що засуджені вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика ЗС РФ з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області до військового аеродрому в російському місті Єйськ. Далі маршрут Януковича пролягав через місто Анапа, а згодом — на військово-транспортному літаку, наданому ЗС РФ, до військового аеродрому "Гвардійське" на території Автономної Республіки Крим.

"Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти в м. Севастополь, він підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до РФ", — йдеться у повідомленні.

Частина працівників державної охорони разом з Януковичем морським шляхом виїхала із Севастополя до Росії, вони не повернулися на військову службу.

Слідство встановило, що маршрут пересування президента-втікача територією України та РФ повністю контролювався й супроводжувався співробітниками федеральної служби охорони та військовими південного військового округу РФ і погоджувався безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляв портал "Коментарі", російська окупаційна влада в Севастополі екстрено закрила для ремонту міст поблизу залізничного вокзалу через руйнування конструкцій. Споруда, яку називають "мостом Януковича" почала осипатися безпосередньо на залізничні колії.