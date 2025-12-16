Приговор Януковичу вступил в законную силу: детали побега экспрезидента

Вступил в законную силу приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Виктор Янукович. Фото: из открытых источников

Киевский апелляционный суд отклонил жалобы стороны защиты экспрезидента и бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины — начальника Службы безопасности президента и оставил в силе приговор Подольского районного суда Киева. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Приговором Подольского райсуда столицы Янукович приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству по ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины.

"При этом ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества РФ в ведении против Украины агрессивной войны, за которые он приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24.01.2019 был приговорен к 13 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

А бывший главный охранник президента приговорен к 10 годам по той же статье – "организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство".

"Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экспрезидент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и при содействии представителей российской федерации, незаконно пересек государственную границу Украины воздушным путем и организовал переправку по меньшей мере 20 человек из числа близких окружений и военнослужащих. генпрокурора.

Установлено, что осужденные вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика ВС РФ из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области на военный аэродром в российском городе Ейск. Далее маршрут Януковича проходил через город Анапа, а впоследствии — на военно-транспортном самолете, предоставленном ВС РФ, до военного аэродрома "Гвардейское" на территории Автономной Республики Крым.

"Находясь на территории воинской части черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в г. Севастополь, он подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в РФ", — говорится в сообщении.

Часть работников государственной охраны вместе с Януковичем по морскому пути выехала из Севастополя в Россию, они не вернулись на военную службу.

Следствие установило, что маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и РФ полностью контролировался и сопровождался сотрудниками федеральной службы охраны и военными южного военного округа РФ и согласовывался непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал портал "Комментарии", российские оккупационные власти в Севастополе экстренно закрыли для ремонта мост вблизи железнодорожного вокзала из-за разрушения конструкций. Сооружение, которое называют "мостом Януковича", начало осыпаться непосредственно на железнодорожные пути.