“Відвертість Безуглої творить чудеса”: нардепка розповіла, як вплинула на журналістку Кошкіну

Народна депутатка України Мар'яна Безугла відома своїми різкими та скандальними висловлюваннями. В одному зі своїх постів вона згадала про “кейс із Сонею Кошкіною, шеф-редакторкою “Лівий Берег”.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Нардепка нагадала, що у лютому 2024 року вона опублікувала своє фото у 23 та кокетливо зауважила, що з того часу змінилася тільки форма брів і стрижка. Безугла, зазначила, що коментарях написала відверто: “І фігура”. Кошкіна, за словами Безуглої, заблокувала її, а коментар видалила.

“І знаєте що? Мети досягнуто: Соня нарешті взялася за себе й повністю відновила форму. Виглядає фантастично, тепер дійсно можна сказати, що майже ніякої різниці з фото у 23. Красуня. Та окрім естетики й настрою, Ксенія Микитівна (вона ж Соня) збільшила свою очікувану тривалість життя та зменшила ризики десятків супутніх хвороб, до яких веде ожиріння. Так що відвертість Мар'яни творить чудеса. А мета в мене завжди благородна. Дбайте про здорову вагу й будьте чесні насамперед із собою”, — написала Маряна.

Пізніше вона додала, що після публікації про схуднення Кошкіної їй одразу кілька людей написали про Оземпік. Вона розповіла про небезпеку препарату.

За словами Безуглої, семаглутид (Оземпік) — це синтетичний аналог гормону GLP-1, який стимулює вироблення інсуліну, пригнічує секрецію глюкагону, уповільнює спорожнення шлунка й діє на центри апетиту в мозку, пригнічуючи відчуття голоду.

“Окрім типових побічних ефектів, таких як нудота, блювання чи діарея, існує серйозна проблема: під час схуднення на семаглутиді організм втрачає не лише жир, а й м’язову масу. За даними деяких досліджень, до 40% втраченої ваги може припадати саме на м’язову тканину”, — пояснила Безугла.

Нардепка додала, що Оземпік може бути доцільним лише у випадках значного ожиріння, особливо при цукровому діабеті 2 типу, коли переваги (зниження ваги, покращення контролю глікемії) переважають можливі ризики. Для здорових людей з надмірною вагою його використання виглядає сумнівним і потенційно шкідливим.

