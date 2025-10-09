“Відвертість Безуглої творить чудеса”: нардепка розповіла, як вплинула на журналістку Кошкіну

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народна депутатка України Мар'яна Безугла відома своїми різкими та скандальними висловлюваннями. В одному зі своїх постів вона згадала про “кейс із Сонею Кошкіною, шеф-редакторкою “Лівий Берег”.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Нардепка нагадала, що у лютому 2024 року вона опублікувала своє фото у 23 та кокетливо зауважила, що з того часу змінилася тільки форма брів і стрижка. Безугла, зазначила, що коментарях написала відверто: “І фігура”. Кошкіна, за словами Безуглої, заблокувала її, а коментар видалила.
Пізніше вона додала, що після публікації про схуднення Кошкіної їй одразу кілька людей написали про Оземпік. Вона розповіла про небезпеку препарату.
За словами Безуглої, семаглутид (Оземпік) — це синтетичний аналог гормону GLP-1, який стимулює вироблення інсуліну, пригнічує секрецію глюкагону, уповільнює спорожнення шлунка й діє на центри апетиту в мозку, пригнічуючи відчуття голоду.
Нардепка додала, що Оземпік може бути доцільним лише у випадках значного ожиріння, особливо при цукровому діабеті 2 типу, коли переваги (зниження ваги, покращення контролю глікемії) переважають можливі ризики. Для здорових людей з надмірною вагою його використання виглядає сумнівним і потенційно шкідливим.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Безугла заявила про неправдивість інформації, яку подає Зеленський, Сирський та Генштаб.