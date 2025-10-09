"Откровенность Безуглой творит чудеса": нардепка рассказала, как повлияла на журналистку Кошкину

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая известна своими резкими и скандальными высказываниями. В одном из своих постов она вспомнила о “кейсе с Соней Кошкиной, шеф-редактором “Левый Берег”.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Нардепка напомнила, что в феврале 2024 года она опубликовала свое фото в 23 и кокетливо заметила, что с тех пор изменилась только форма бровей и стрижка. Безуглая, отметила, что комментарии написала откровенно: "И фигура". Кошкина, по словам Безуглой, заблокировала ее, а комментарий удалила.
Позже она добавила, что после публикации о похудении Кошкиной ей сразу несколько человек написали об Оземпике. Она рассказала об опасности препарата.
По словам Безуглой, семаглутид (Оземпик) — это синтетический аналог гормона GLP-1, который стимулирует выработку инсулина, подавляет секрецию глюкагона, замедляет опорожнение желудка и действует на центры аппетита в мозге, подавляя чувство голода.
Нардепка добавила, что Оземпик может быть целесообразным только в случаях значительного ожирения, особенно при сахарном диабете 2 типа, когда преимущества (снижение веса, улучшение контроля гликемии) преобладают над возможными рисками. Для здоровых людей с избыточным весом его использование выглядит сомнительным и потенциально вредным.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая заявила о неправдивости информации, которую представляет Зеленский, Сырский и Генштаб.