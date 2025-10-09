"Откровенность Безуглой творит чудеса": нардепка рассказала, как повлияла на журналистку Кошкину

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая известна своими резкими и скандальными высказываниями. В одном из своих постов она вспомнила о “кейсе с Соней Кошкиной, шеф-редактором “Левый Берег”.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Нардепка напомнила, что в феврале 2024 года она опубликовала свое фото в 23 и кокетливо заметила, что с тех пор изменилась только форма бровей и стрижка. Безуглая, отметила, что комментарии написала откровенно: "И фигура". Кошкина, по словам Безуглой, заблокировала ее, а комментарий удалила.

“И знаете что? Цель достигнута: Соня наконец-то взялась за себя и полностью восстановила форму. Выглядит фантастически, теперь действительно можно сказать, что почти никакой разницы с фото в 23. Красотка. Но, кроме эстетики и настроения, Ксения Никитовна (она же Соня) увеличила свою ожидаемую продолжительность жизни и уменьшила риски десятков сопутствующих болезней, к которым ведет ожирение. Так что откровенность Марьяны творит чудеса. А цель у меня всегда благородная. Заботьтесь о здоровом весе и будьте честны в первую очередь с собой”, — написала Марьяна.

Позже она добавила, что после публикации о похудении Кошкиной ей сразу несколько человек написали об Оземпике. Она рассказала об опасности препарата.

По словам Безуглой, семаглутид (Оземпик) — это синтетический аналог гормона GLP-1, который стимулирует выработку инсулина, подавляет секрецию глюкагона, замедляет опорожнение желудка и действует на центры аппетита в мозге, подавляя чувство голода.

"Помимо типичных побочных эффектов, таких как тошнота, рвота или диарея, существует серьезная проблема: во время похудения на семаглутиде организм теряет не только жир, но и мышечную массу. По данным некоторых исследований, до 40% потерянного веса может приходиться именно на мышечную ткань", — пояснила Безуглая.

Нардепка добавила, что Оземпик может быть целесообразным только в случаях значительного ожирения, особенно при сахарном диабете 2 типа, когда преимущества (снижение веса, улучшение контроля гликемии) преобладают над возможными рисками. Для здоровых людей с избыточным весом его использование выглядит сомнительным и потенциально вредным.

