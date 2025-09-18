logo

От шуток до откровенной пародии: Гончаренко записал "реальное обращение Зеленского"
От шуток до откровенной пародии: Гончаренко записал "реальное обращение Зеленского"

"Реальное обращение Зеленского" в исполнении Гончаренко: о чем рассказал нардеп

18 сентября 2025, 22:48
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные нередко не подбирают слова, критикуя решения и действия президента Украины Владимира Зеленского. Несколько дней назад нардепы насмехались над встречей Зеленского и депутатов фракции "Слуга народа". Нардеп Алексей Гончаренко пошел дальше – два дня подряд записывает и публикует "реальное обращение Зеленского"

От шуток до откровенной пародии: Гончаренко записал "реальное обращение Зеленского"

Гончаренко. Скриншот видео

Обращение стартовало в среду 17 сентября и нардеп не объявил, сколько будет продолжаться такая акция.

"Сегодня подготовил для вас РЕАЛЬНОЕ обращение Зеленского. Какое должно было получиться, но почему-то получается совсем другое", — так начал нардеп 17 сентября.

Если коротко из обращения, политик написал, что:

  • ТЦК – российское ИПСО.

  • Критика власти – российское ИПСО.

  • Коррупция Миндича – российское ИПСО.

"Депутаты от Слуг Народа — плохие, я за них ответственность не несу. Больше в видео! Держимся!", — отметил он.

В четверг Гончаренко выпустил "очередное РЕАЛЬНОЕ обращение Зеленского, которое до сих пор боятся выложить".

Сегодня Гончаренко рассказал, что:

  • Украина на 122 месте в мировом рейтинге свободы, Россия на 139 – это победа.

  • На пленках Миндича есть я (Зеленский, — ред.), поэтому теперь это пленки Зеленского. "Прошу называть их именно так. Могу обидеться".

Гончаренко в обращении от Зеленского упомянул Северную Корею, низкий уровень свободы слова.

Отметим, что Гончаренко копирует манеру Зеленского в ежедневных видеообращениях.

От шуток до откровенной пародии: Гончаренко записал ”реальное обращение Зеленского” - фото 2

В комментариях мнения разделились – одни приветствуют идею Гончаренко, другие возмущаются.

Под видео люди писали:

  • "Номинант на "Оскар", господин Алексей"

  • "Это прекрасный контент"

  • "Мощно поддерживаю такие видосы!"

  • "Живем в УНДР, так хоть посмеемся над Мощностью Мощного!!!"

  • "Еще один клоун демонстрирует мощный цирк. Вообще крыша поехала от безнаказанности у всех у власти. Вас реально всю Раду уже где-то на выселки нужно".

Напомним: портал "Комментарии" писал, чем нардепы разозлили Зеленского.




