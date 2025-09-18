От шуток до откровенной пародии: Гончаренко записал "реальное обращение Зеленского"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народные нередко не подбирают слова, критикуя решения и действия президента Украины Владимира Зеленского. Несколько дней назад нардепы насмехались над встречей Зеленского и депутатов фракции "Слуга народа". Нардеп Алексей Гончаренко пошел дальше – два дня подряд записывает и публикует "реальное обращение Зеленского"
Гончаренко. Скриншот видео
Обращение стартовало в среду 17 сентября и нардеп не объявил, сколько будет продолжаться такая акция.
Если коротко из обращения, политик написал, что:
ТЦК – российское ИПСО.
Критика власти – российское ИПСО.
Коррупция Миндича – российское ИПСО.
В четверг Гончаренко выпустил "очередное РЕАЛЬНОЕ обращение Зеленского, которое до сих пор боятся выложить".
Сегодня Гончаренко рассказал, что:
Украина на 122 месте в мировом рейтинге свободы, Россия на 139 – это победа.
На пленках Миндича есть я (Зеленский, — ред.), поэтому теперь это пленки Зеленского. "Прошу называть их именно так. Могу обидеться".
Гончаренко в обращении от Зеленского упомянул Северную Корею, низкий уровень свободы слова.
Отметим, что Гончаренко копирует манеру Зеленского в ежедневных видеообращениях.
В комментариях мнения разделились – одни приветствуют идею Гончаренко, другие возмущаются.
Под видео люди писали:
"Номинант на "Оскар", господин Алексей"
"Это прекрасный контент"
"Мощно поддерживаю такие видосы!"
"Живем в УНДР, так хоть посмеемся над Мощностью Мощного!!!"
"Еще один клоун демонстрирует мощный цирк. Вообще крыша поехала от безнаказанности у всех у власти. Вас реально всю Раду уже где-то на выселки нужно".
