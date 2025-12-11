Выборы в Украине во время войны: началась ли уже подготовка, какую стратегию избрала власть

Президент Владимир Зеленский заявил, что говорил с представителями Верховной Рады о возможном проведении выборов в условиях военного положения. В то же время, первый вице-спикер Совета Корниенко заявил, что парламент готов подготовить все необходимые законы для проведения выборов во время войны. Но для этого необходимы гарантии безопасности США и ЕС, чтобы выборы прошли безопасно. Может ли быть власть заинтересована в том, чтобы именно сейчас провести выборы, ведь вероятность того, что в условиях войны общество объединится вокруг президента – может быть больше, чем после завершения боевых действий? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Нынешняя риторика власти – это баланс между дипломатией и реализмом

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко говорит, что вопрос проведения выборов в условиях полномасштабной войны – это без преувеличения тест на зрелость нашего государства и демократии.

"Анализируя заявления президента Владимира Зеленского и вицеспикера Александра Корниенко, можно утверждать, что власть избрала единственно правильную в нынешних условиях стратегию: демонстрировать полную преданность демократическим ценностям, но в то же время честно говорить о реальности, которая делает невозможным безопасный избирательный процесс без внешних гарантий. Позиция Зеленского выглядит как продуманный и государственный шаг. Президент не отказывается от выборов как таковых, не пытается узурпировать власть, ссылаясь на войну, а наоборот – сигнализирует миру: Украина готова к демократическим процедурам даже в самые тяжелые времена. Однако эта готовность не должна идти в разрез со здравым смыслом и безопасностью нации", – отметил эксперт.

Он продолжает, власти справедливо подчеркивают, что если наши западные партнеры задают вопрос выборов как условие дальнейшей поддержки или подтверждения демократического статуса, то они должны разделить с нами и ответственность за этот процесс. Именно поэтому тезисы о необходимости гарантий безопасности и финансирования со стороны США и ЕС абсолютно справедливы.

"Выборы во время активных боевых действий – это априори плохая идея, несущая огромные риски для легитимности власти и единства общества. Требовать выборов под звуки сирен – это лицемерие. Так что логика Киева железная: хотите выборов? Тогда обеспечьте для них почву. Это означает не только предоставление средств или наблюдателей, но и реальную безопасность – возможно даже временную "заморозку" боевых действий или закрытие неба на избирательный период, чтобы ракеты не стали инструментом агитации врага. Кроме чисто аспекта безопасности, существует целый пласт нерешенных вопросов, которые власть справедливо выносит на повестку дня, апеллируя к здравому смыслу партнеров. Как обеспечить конституционное право голоса для миллионов украинцев, вынужденных уехать за границу? Как организовать голосование для сотен тысяч военных, находящихся в окопах на передовой и защищающих саму возможность этих выборов? Как учесть голос внутренне перемещенных лиц, чьи дома разрушены или оккупированы? Игнорирование этих вопросов превратило бы выборы в профанацию, что недопустимо", – отметил Игорь Петренко.

Он подытоживает, поэтому нынешняя риторика власти – это баланс между дипломатией и реализмом. Это сигнал, что мы остаемся демократией, но не позволим превратить государственные учреждения в мишень для врага или инструмент для раскола общества ради формального соблюдения календаря.

Процесс законодательной подготовки выборов уже начался

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, пока украинцы удивляются инициативе проведения выборов во время военного положения – процесс их законодательной подготовки начался. И заявление первого вице-спикера Верховной Рады Корниенко о том, что парламент готов подготовить все необходимые законы для проведения выборов во время войны – как раз об этом. Правда, вице-спикер сделал акцент на необходимости гарантий безопасности от США и ЕС, чтобы выборы прошли безопасно.

Эксперт отметил, что уже существует мнение, что Владимиру Зеленскому гораздо проще переизбраться на второй президентский срок в результате ограниченной и безопасно уязвимой кампании, чем в условиях пост-войны.

"Во время военного положения могут действовать мобилизационные психологические установки войны, которые заставляют избирателя учитывать обстоятельства и риски, автоматически объединяться вокруг флага и президента", — отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — подготовка к общенациональным выборам в условиях войны остается одним из самых сложных вызовов для Украины. По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования требуется не менее шести месяцев подготовки.

Сергей Дубровик отметил, что для подготовки проведения выборов в Украине нужно около шести месяцев.

"Для соблюдения международных стандартов проведение честных и свободных выборов в Украине понадобится шесть месяцев подготовки. Если выборы состоятся раньше, невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов", – передает слова Дубровика CNN.

По данным ООН, за границей находится более 5,9 млн украинских беженцев, еще 4,4 млн – это внутренне перемещенные лица. Обновление реестра избирателей в таких условиях стало бы масштабным техническим и логистическим процессом.



