Выборы в Украине во время войны: началась ли уже подготовка, какую стратегию избрала власть

Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский заявил, что говорил с представителями Верховной Рады о возможном проведении выборов в условиях военного положения. В то же время, первый вице-спикер Совета Корниенко заявил, что парламент готов подготовить все необходимые законы для проведения выборов во время войны. Но для этого необходимы гарантии безопасности США и ЕС, чтобы выборы прошли безопасно. Может ли быть власть заинтересована в том, чтобы именно сейчас провести выборы, ведь вероятность того, что в условиях войны общество объединится вокруг президента – может быть больше, чем после завершения боевых действий? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко говорит, что вопрос проведения выборов в условиях полномасштабной войны – это без преувеличения тест на зрелость нашего государства и демократии.
Он продолжает, власти справедливо подчеркивают, что если наши западные партнеры задают вопрос выборов как условие дальнейшей поддержки или подтверждения демократического статуса, то они должны разделить с нами и ответственность за этот процесс. Именно поэтому тезисы о необходимости гарантий безопасности и финансирования со стороны США и ЕС абсолютно справедливы.
Он подытоживает, поэтому нынешняя риторика власти – это баланс между дипломатией и реализмом. Это сигнал, что мы остаемся демократией, но не позволим превратить государственные учреждения в мишень для врага или инструмент для раскола общества ради формального соблюдения календаря.
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, пока украинцы удивляются инициативе проведения выборов во время военного положения – процесс их законодательной подготовки начался. И заявление первого вице-спикера Верховной Рады Корниенко о том, что парламент готов подготовить все необходимые законы для проведения выборов во время войны – как раз об этом. Правда, вице-спикер сделал акцент на необходимости гарантий безопасности от США и ЕС, чтобы выборы прошли безопасно.
Эксперт отметил, что уже существует мнение, что Владимиру Зеленскому гораздо проще переизбраться на второй президентский срок в результате ограниченной и безопасно уязвимой кампании, чем в условиях пост-войны.
Читайте на портале "Комментарии" — подготовка к общенациональным выборам в условиях войны остается одним из самых сложных вызовов для Украины. По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования требуется не менее шести месяцев подготовки.
Сергей Дубровик отметил, что для подготовки проведения выборов в Украине нужно около шести месяцев.
По данным ООН, за границей находится более 5,9 млн украинских беженцев, еще 4,4 млн – это внутренне перемещенные лица. Обновление реестра избирателей в таких условиях стало бы масштабным техническим и логистическим процессом.