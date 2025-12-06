Вибір голови Офісу президента звузився до трьох кандидатів: що кожен з них означає

Все дуже схоже на те, що вибір голови Офісу президента звузився до трьох кандидатів: Паліса, Кислиця, Федоров. Про це розповів політичний аналітик, блогер і журналіст Олексій Панич.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

"Я не знаю, кого обере президент, але можу наперед сказати, що означатиме той чи той вибір", – зазначив оглядач.

За його словами, вибір Паліси буде сигналом, що президент хоче зосередитися насамперед на питаннях війни та війська.

Вибір Кислиці – зосередження насамперед на зовнішній політиці.

Те й те входить у сферу конституційних повноважень президента (ст. 102 Конституції України). Тому той і той вибір можна було би вітав. Там і там президенту потрібні компетентніші за нього радники та представники, і вони є.

"Натомість вибір Федорова – це акцент на весь спектр внутрішньої політики ("контролювати все!"), рейтинги довіри, "подобатися народу", зрештою наступні вибори. Іншими словами, "Єрмак 2.0", але розумніше. Спостерігаймо, чекати вже недовго", – зазначив аналітик.

Цими документами він вивів колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака зі складу цих органів. Укази опубліковано на сайті президента.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (із наступними змінами) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Єрмака", — йдеться в указі щодо РНБО.



