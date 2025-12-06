Выбор главы Офиса президента сузился до трех кандидатов: что каждый из них означает

Рубрики
Кравцев Сергей
Все очень похоже, что выбор главы Офиса президента сузился до трех кандидатов: Палиса, Кислица, Федоров. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер и журналист Алексей Паныч.
Офис президента. Фото: из открытых источников
По его словам, выбор Палисы будет сигналом, что президент хочет сосредоточиться, прежде всего, на вопросах войны и войска.
Выбор Кислицы – сосредоточение, прежде всего, на внешней политике.
То и другое входит в сферу конституционных полномочий президента (ст. 102 Конституции Украины). Поэтому тот и другой выбор можно было бы приветствовать. Там и там президенту нужны компетентнее его советники и представители, и они есть.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский подписал указы "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего" и "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".
Этими документами он вывел бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака из состава этих органов. Указы опубликованы на сайте президента.
"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (со следующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", — говорится в сообщении.