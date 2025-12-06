Выбор главы Офиса президента сузился до трех кандидатов: что каждый из них означает

Все очень похоже, что выбор главы Офиса президента сузился до трех кандидатов: Палиса, Кислица, Федоров. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер и журналист Алексей Паныч.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Я не знаю, кого изберет президент, но могу заранее сказать, что будет означать тот или иной выбор", – отметил обозреватель.

По его словам, выбор Палисы будет сигналом, что президент хочет сосредоточиться, прежде всего, на вопросах войны и войска.

Выбор Кислицы – сосредоточение, прежде всего, на внешней политике.

То и другое входит в сферу конституционных полномочий президента (ст. 102 Конституции Украины). Поэтому тот и другой выбор можно было бы приветствовать. Там и там президенту нужны компетентнее его советники и представители, и они есть.

"Вместо этого выбор Федорова – это акцент на весь спектр внутренней политики ("контролировать все!"), рейтинги доверия, "нравиться народу", в конце концов, следующие выборы. Другими словами, "Ермак 2.0", но разумнее. Давайте наблюдать, ждать уже недолго", – отметил аналитик.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский подписал указы "Об изменении в составе Ставки Верховного Главнокомандующего" и "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Этими документами он вывел бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака из состава этих органов. Указы опубликованы на сайте президента.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (со следующими изменениями) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака", — говорится в сообщении.



