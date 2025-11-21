logo

Главная Новости Политика Украины 2025 "Вы наш приговор": в Раде резко ответили на призывы Зеленского
"Вы наш приговор": в Раде резко ответили на призывы Зеленского

Народный депутат Гончаренко рассказал, до чего на самом деле Зеленский довел страну

21 ноября 2025, 18:50
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, где описал достаточно сложную ситуацию, в которой оказалась Украина.

"Вы наш приговор": в Раде резко ответили на призывы Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал обращение Зеленского. Он отметил, что президент в своем обращении на 10 минут сказал несколько важных вещей:

1. По факту он не согласен с мирным планом и будет пытаться его изменить.

2. На следующей неделе на нас будут давить информационно (я так понимаю, что будут следующие пленки НАБУ?)

3. Следует прекратить срач и объединиться.

"Владимир Александрович, мы бы с удовольствием прекратили срач. Вопрос в том, что этот весь срач, эта вся сложная ситуация, и этот самый сложный исторический момент в истории страны создан именно из-за ваших действий и действий ваших друзей. Именно они воровали деньги на энергетике и защитнике. Не мы. ОНИ. А вы их крышевали. Не мы. ВЫ", — отметил Гончаренко.

Политик акцентировал внимание на том, что именно Зеленский довел до:

  • того, что на улицах облавы и ловля людей,

  • бедности, когда у людей не за что купить хлеб,

  • того, что в стране угрожают бить детей,

  • того, что люди бегут через горы и тонут в реках,

  • того, что люди, которые в начале войны готовы были сделать все, сейчас массово идут в СЗЧ.

"Именно вы довели до всего этого. Не мы. Именно вы расшатываете лодку. Именно вы делаете все, чтобы страна была разобщена. Вы наш приговор. Владимир Александрович", — подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал о жестком условии, которое поставили Соединенные Штаты Америки Украине в вопросе согласования мирного плана.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51104
