"Вы наш приговор": в Раде резко ответили на призывы Зеленского

Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, где описал достаточно сложную ситуацию, в которой оказалась Украина.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал обращение Зеленского. Он отметил, что президент в своем обращении на 10 минут сказал несколько важных вещей:
1. По факту он не согласен с мирным планом и будет пытаться его изменить.
2. На следующей неделе на нас будут давить информационно (я так понимаю, что будут следующие пленки НАБУ?)
3. Следует прекратить срач и объединиться.
Политик акцентировал внимание на том, что именно Зеленский довел до:
того, что на улицах облавы и ловля людей,
бедности, когда у людей не за что купить хлеб,
того, что в стране угрожают бить детей,
того, что люди бегут через горы и тонут в реках,
того, что люди, которые в начале войны готовы были сделать все, сейчас массово идут в СЗЧ.
