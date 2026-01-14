Новий міністр оборони України: як проголосувала Верховна Рада

Верховна Рада України призначила нового міністра оборони Михайла Федорова. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів при мінімально необхідних 226 голосах. На посаді Федоров змінив Дениса Шмигаля, який очолював оборонне відомство з липня 2025 року.

Михайло Федоров - міністр оборони України

Михайло Федоров під час виступу в парламенті окреслив ключові пріоритети своєї роботи в Міноборони. Новий міністр оборони обіцяє системне вирішення проблем у діяльності ТЦК, оперативний аудит мобілізаційних процесів та зміна підходів до підготовки військовослужбовців. Окрему увагу Федоров пообіцяв приділити технологічному оснащенню армії, зокрема забезпеченню бригад дронами та цифровими рішеннями управління.

За словами міністра оборони Федорова, нині майже 2 мільйони українців перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку, ще близько 200 тисяч знаходяться у статусі самовільного залишення частини.

Що відомо про Михайла Федорова — нового міністра оборони

Михайлу Федорову 34 роки, і він став наймолодшим міністром оборони за всю історію незалежної України. Федоров народився у Василівці Запорізької області, яка нині окупована Росією.

Федоров пройшов шлях від засновника діджитал-агентства SMMSTUDIO до одного з ключових реформаторів уряду. У липні 2019 року він пройшов до Верховної Ради у першій десятці списку "Слуг народу". Вже у перший день роботи нова Рада призначила його віцепрем'єром та міністром цифрової трансформації у новий Кабмін. Федоров стояв за запуском застосунку "Дія" та масштабною цифровізацією державних послуг.

