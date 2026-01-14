Новый министр обороны Украины: как проголосовала Верховная Рада

Верховная Рада назначила нового министра обороны Михаила Федорова. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. В должности Федоров сменил Дениса Шмыгаля, возглавлявшего оборонное ведомство с июля 2025 года.

Михаил Федоров – министр обороны Украины

Михаил Федоров во время выступления в парламенте наметил ключевые приоритеты своей работы в Минобороны. Новый министр обороны обещает системное решение проблем в деятельности ТЦК, оперативный аудит мобилизационных процессов и изменение подходов к подготовке военнослужащих. Отдельное внимание Федоров пообещал уделить технологическому оснащению армии, в частности, обеспечению бригад дронами и цифровыми решениями управления.

По словам министра обороны Федорова, сейчас почти 2 миллиона украинцев находятся в розыске за нарушение правил военного учета, еще около 200 тысяч находятся в статусе самовольного ухода из части.

Что известно о Михаиле Федорове — новом министре обороны

Михаилу Федорову 34 года, и он стал самым молодым министром обороны за всю историю независимой Украины. Федоров родился в Васильевке Запорожской области, ныне оккупированной Россией.

Федоров прошел путь от основателя диджитал-агентства SMMSTUDIO до одного из ключевых реформаторов правительства. В июле 2019 он прошел в Верховную Раду в первой десятке списка "Слуг народа". Уже в первый день работы новый Рада назначил его вице-премьером и министром цифровой трансформации в новый Кабмин. Федоров стоял за запуском приложения "Дия" и масштабной цифровизацией государственных услуг.

