Верховна Рада чекає “сигнал” від Зеленського: у Раді розповіли, до чого готується влада

Кречмаровская Наталия
Влада запевняє, що вибори в Україні під час війни неможливі, однак допускають голосування, якщо буде перемир'я. При цьому народні депутати наголошують, що вибори проводяться за Конституцією, а не “сигналом від президента”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Дмитро Разумков наголосив, що “демократію не можна замінити коронацією”. За його словами, від влади останнім часом знову лунають натяки про можливі вибори після “перемир’я”.
Разумков пояснив, щоб з’явилися підстави для проведення виборів, потрібен указ про припинення воєнного стану. А цього, за його словами, не може бути без реального завершення війни, а не тимчасового перемир’я заради голосування.
Політик наголосив, що вибори — це демократичний процес, який має проходити за міжнародними стандартами. Він, як зазначив нардеп, неможливий без свободи слова, замість якої сьогодні — єдиний марафон, де показують лише президента і його оточення.
Також, за словами політика, виборчий процес передбачає рівний доступ усіх партій до виборчого процесу, можливість голосувати та балотуватися для військових і для мільйонів українців, які зараз за кордоном або є внутрішніми переселенцями.
