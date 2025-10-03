Верховна Рада чекає “сигнал” від Зеленського: у Раді розповіли, до чого готується влада

Влада запевняє, що вибори в Україні під час війни неможливі, однак допускають голосування, якщо буде перемир'я. При цьому народні депутати наголошують, що вибори проводяться за Конституцією, а не “сигналом від президента”.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Дмитро Разумков наголосив, що “демократію не можна замінити коронацією”. За його словами, від влади останнім часом знову лунають натяки про можливі вибори після “перемир’я”.

“Говорять про якийсь “сигнал” від президента Верховній Раді. Але серед повноважень президента, які чітко визначені в Конституції, такого поняття як “сигнал” немає. Якщо в Офісі президента цього не знають — це вже проблема не тільки для влади, а й для всієї країни”, — наголосив політик.

Разумков пояснив, щоб з’явилися підстави для проведення виборів, потрібен указ про припинення воєнного стану. А цього, за його словами, не може бути без реального завершення війни, а не тимчасового перемир’я заради голосування.

Політик наголосив, що вибори — це демократичний процес, який має проходити за міжнародними стандартами. Він, як зазначив нардеп, неможливий без свободи слова, замість якої сьогодні — єдиний марафон, де показують лише президента і його оточення.

Також, за словами політика, виборчий процес передбачає рівний доступ усіх партій до виборчого процесу, можливість голосувати та балотуватися для військових і для мільйонів українців, які зараз за кордоном або є внутрішніми переселенцями.

“Це чесна агітація, а не монополія тих, хто отримує сотні мільйонів із бюджету на політичну рекламу. Якщо план влади полягає в тому, щоб оголосити перемир’я і швидко “переобратися” за 30 днів, поки суспільство та партнери не встигли підготуватися, — це не вибори. Це коронація. І це зрада тих цінностей, які сьогодні захищають, у тому числі, на фронті!”, — резюмував політик.

