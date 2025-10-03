Верховная Рада ждет "сигнал" от Зеленского: в Раде рассказали, к чему готовятся власти

Рубрики
Власти уверяют, что выборы в Украине во время войны невозможны, однако допускают голосование, если будет перемирие. При этом народные депутаты отмечают, что выборы проводятся по Конституции, а не "сигналом от президента".
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подчеркнул, что "демократию нельзя заменить коронацией". По его словам, от власти в последнее время снова раздаются намеки на возможные выборы после "перемирия".
Разумков объяснил, чтобы появились основания для проведения выборов, необходим указ о прекращении военного положения. А это, по его словам, не может быть без реального завершения войны, а не временного перемирия ради голосования.
Политик подчеркнул, что выборы – это демократический процесс, который должен проходить по международным стандартам. Он, как отметил нардеп, невозможен без свободы слова, вместо которой сегодня – единственный марафон, где показывают только президента и его окружение.
Также, по словам политика, избирательный процесс предусматривает равный доступ всех партий к избирательному процессу, возможность голосовать и баллотироваться для военных и миллионов украинцев, которые сейчас за границей или являются внутренними переселенцами.
