Верховная Рада ждет "сигнал" от Зеленского: в Раде рассказали, к чему готовятся власти

Власти уверяют, что выборы в Украине во время войны невозможны, однако допускают голосование, если будет перемирие. При этом народные депутаты отмечают, что выборы проводятся по Конституции, а не "сигналом от президента".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подчеркнул, что "демократию нельзя заменить коронацией". По его словам, от власти в последнее время снова раздаются намеки на возможные выборы после "перемирия".

"Говорят о каком-то "сигнале" от президента Верховной Раде. Но среди полномочий президента, четко определенных в Конституции, такого понятия как "сигнал" нет. Если в Офисе президента этого не знают — это уже проблема не только для власти, но и для всей страны", — подчеркнул политик.

Разумков объяснил, чтобы появились основания для проведения выборов, необходим указ о прекращении военного положения. А это, по его словам, не может быть без реального завершения войны, а не временного перемирия ради голосования.

Политик подчеркнул, что выборы – это демократический процесс, который должен проходить по международным стандартам. Он, как отметил нардеп, невозможен без свободы слова, вместо которой сегодня – единственный марафон, где показывают только президента и его окружение.

Также, по словам политика, избирательный процесс предусматривает равный доступ всех партий к избирательному процессу, возможность голосовать и баллотироваться для военных и миллионов украинцев, которые сейчас за границей или являются внутренними переселенцами.

"Это честная агитация, а не монополия тех, кто получает сотни миллионов из бюджета на политическую рекламу. Если план власти состоит в том, чтобы объявить перемирие и быстро "переизбраться" за 30 дней, пока общество и партнеры не успели подготовиться, — это не выборы. Это коронация. И это измена ценностям, которые сегодня защищают, в том числе, на фронте!”, — резюмировал политик.

