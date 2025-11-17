Верещук поділилась секретом схуднення та нарвалася на критику від Безуглої: до чого тут Єрмак і Буданов

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук відреагувала на чутки про те, що вона нібито вживає препарати для схуднення, та наразилась на критику від народної депутатки Мар’яни Безуглої.

Ірина Верещук. Фото: з відкритих джерел

Верещук вирішила відповісти "онлайн-ідіотам та ідіоткам", які почали згадувати її у звʼязку з препаратами для схуднення.

"Ну тобто говорять про політичні речі, але при цьому чомусь коментують мою зовнішність. Ба більше, вони вважають за потрібне публічно пояснювати мою фізичну форму використанням спеціальних препаратів для схуднення. Я проти несанкціонованого використання мого імені у рекламі медичних препаратів. Тим паче, що я їх не приймаю", — написала Верещук у Facebook.

Насправді, за її словами, схуднути допомагають збалансоване харчування, дисципліна та фізичні навантаження.

"А тим чорноротим пані та панам, які вперто вигадують про мене всілякі нісенітниці, передаю щирі вітання. Дякую вам за вашу невтомну працю з підтримання моєї публічності. Тому бажаю вам здоровʼя і хорошого настрою", — додала заступниця керівника ОП.

Допис Ірини Верещук, викликав реакцію народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка при цьому згадала Єрмака та Буданова.

"Зараз в мережі більше згадувань через її атаки на Кирила Буданова як заступниці Андрія Єрмака, який хоче позбутися керівника ГУР МОУ, а не щодо семаглутиду. Краще б щодо цього пояснити позицію", — написала Безугла у соцмережі.

Депутатка стверджує, що Ірина Верещук "дуже активна". Збирає величезні онлайн-наради за участі сотень людей. Там, за словами Безуглої, заступниця керівника ОП "намагається почути кожного, без стратегії, конкретної цілі, ривково змушує ніяк не підпорядковані їй міністерства ухвалювати хаотичні рішення".

Депутатка стверджує, що ці наради часто перетворюються на майданчики для "системних зливів чутливої інформації та самопіару" для Верещук та деяких активістів і політиків.

"А ще на майданчики масового приниження, звинувачень та атак на визначених "незручних". При цьому, як і її начальник, Андрій Борисович, Ірина Андріївна не має ніяких повноважень роздавати завдання Кабміну чи адміністраціям, а має лише організувати належну аналітику в ОП, розбирати документи та здійснювати впорядкований супровід рішень за своїм напрямком", — додала Безугла.

Нардепка також закидає Верещук "перманентний хаос" у медицині, зокрема, військовій. На думку Безуглої, нею "рухає бажання влади, а не впорядкування держави".

