logo_ukra

BTC/USD

95286

ETH/USD

3183.98

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Верещук поділилась секретом схуднення та нарвалася на критику від Безуглої: до чого тут Єрмак і Буданов
commentss НОВИНИ Всі новини

Верещук поділилась секретом схуднення та нарвалася на критику від Безуглої: до чого тут Єрмак і Буданов

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала заступницю керівника Офісу президента Ірину Верещук через її допис про схуднення

17 листопада 2025, 13:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук відреагувала на чутки про те, що вона нібито вживає препарати для схуднення, та наразилась на критику від народної депутатки Мар’яни Безуглої. 

Верещук поділилась секретом схуднення та нарвалася на критику від Безуглої: до чого тут Єрмак і Буданов

Ірина Верещук. Фото: з відкритих джерел

Верещук вирішила відповісти "онлайн-ідіотам та ідіоткам", які почали згадувати її у звʼязку з препаратами для схуднення. 

"Ну тобто говорять про політичні речі, але при цьому чомусь коментують мою зовнішність. Ба більше, вони вважають за потрібне публічно пояснювати мою фізичну форму використанням спеціальних препаратів для схуднення. Я проти несанкціонованого використання мого імені у рекламі медичних препаратів. Тим паче, що я їх не приймаю", — написала Верещук у Facebook. 

Насправді, за її словами, схуднути допомагають збалансоване харчування, дисципліна та фізичні навантаження. 

"А тим чорноротим пані та панам, які вперто вигадують про мене всілякі нісенітниці, передаю щирі вітання. Дякую вам за вашу невтомну працю з підтримання моєї публічності. Тому бажаю вам здоровʼя і хорошого настрою", — додала заступниця керівника ОП.

Допис Ірини Верещук, викликав реакцію народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка при цьому згадала Єрмака та Буданова. 

"Зараз в мережі більше згадувань через її атаки на Кирила Буданова як заступниці Андрія Єрмака, який хоче позбутися керівника ГУР МОУ, а не щодо семаглутиду. Краще б щодо цього пояснити позицію", — написала Безугла у соцмережі. 

Депутатка стверджує, що Ірина Верещук "дуже активна". Збирає величезні онлайн-наради за участі сотень людей. Там, за словами Безуглої, заступниця керівника ОП "намагається почути кожного, без стратегії, конкретної цілі, ривково змушує ніяк не підпорядковані їй міністерства ухвалювати хаотичні рішення". 

Депутатка стверджує, що ці наради часто перетворюються на майданчики для "системних зливів чутливої інформації та самопіару" для Верещук та деяких активістів і політиків.

"А ще на майданчики масового приниження, звинувачень та атак на визначених "незручних". При цьому, як і її начальник, Андрій Борисович, Ірина Андріївна не має ніяких повноважень роздавати завдання Кабміну чи адміністраціям, а має лише організувати належну аналітику в ОП, розбирати документи та здійснювати впорядкований супровід рішень за своїм напрямком", — додала Безугла.

Нардепка також закидає Верещук "перманентний хаос" у медицині, зокрема, військовій. На думку Безуглої, нею "рухає бажання влади, а не впорядкування держави". 

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що народна депутатка Мар’яна Безугла іронічно відреагувала на новий стиль колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного, який з’явився на публічному заході в окулярах. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/bezuhlamariana
Теги:

Новини

Всі новини