Верещук поделилась секретом похудения и нарвалась на критику от Безуглой: при чем здесь Ермак и Буданов

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отреагировала на слухи о том, что она якобы употребляет препараты для похудения, и подверглась критике от народной депутатки Марьяны Безуглой.

Ирина Верещук. Фото: из открытых источников

Верещук решила ответить "онлайн-идиотам и идиоткам", которые начали упоминать ее в связи с препаратами для похудения.

"Ну то есть говорят о политических вещах, но при этом почему-то комментируют мою внешность. Более того, они считают нужным публично объяснять мою физическую форму использованием специальных препаратов для похудения. Я против несанкционированного использования моего имени в рекламе медицинских препаратов. Тем более что я их не принимаю", — написала Верещук в Facebook.

На самом деле, по ее словам, похудеть помогают сбалансированное питание, дисциплина и физические нагрузки.

"А тем черноротым дамам и панам, которые упорно придумывают обо мне всевозможную чепуху, передаю искренние приветствия. Благодарю вас за вашу неутомимую работу по поддержанию моей публичности. Поэтому желаю вам здоровья и хорошего настроения", — добавила заместитель руководителя ОП.

Сообщение Ирины Верещук вызвало реакцию народной депутатки Марьяны Безуглой, которая при этом вспомнила Ермака и Буданова.

"Сейчас в сети больше упоминаний из-за ее атаки на Кирилла Буданова как заместителя Андрея Ермака, который хочет избавиться от руководителя ГУР МОУ, а не по семаглутиду. Лучше бы по этому поводу объяснить позицию", — написала Безугла в соцсети.

Депутат утверждает, что Ирина Верещук "очень активная". Собирает огромные онлайн-совещания с участием сотен людей. Там, по словам Безуглой, заместитель руководителя ОП "старается услышать каждого, без стратегии, конкретной цели, рывочно заставляет никак не подчиненные ей министерства принимать хаотические решения".

Депутат утверждает, что эти совещания часто превращаются в площадки для "системных сливов чувствительной информации и самопиара" для Верещук и некоторых активистов и политиков.

"А еще на площадки массового унижения, обвинений и атак на определенных "неудобных". При этом, как и ее начальник, Андрей Борисович, Ирина Андреевна не имеет никаких полномочий раздавать задачи Кабмину или администрациям, а только организовать надлежащую аналитику в ОП, разбирать документы и осуществлять упорядоченное сопровождение решений по своему направлению", — добавила Безугла.

Нардеп также обвиняет Верещук в "перманентном хаосе" в медицине, в частности, военной. По мнению Безуглой, ею "двигает желание власти, а не упорядочение государства".

