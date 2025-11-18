В Умєрова відреагували на інформацію про те, що він може не повернуться назад до України

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повернеться до України із закордонного відрядження 20 листопада. У цьому запевнила речниця чиновника Діана Давітян.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначила, що відрядження секретаря РНБО заплановано "до 19 листопада включно".

На запитання журналістів, чи означає це, що він 20 листопада буде вдома, прес-секретар відповіла "так".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Умеров 16 листопада прилетів до Флориди (США). Далі думки співрозмовників видання розділилися.

Одні вважали, що Умеров приїхав до сім'ї, яка мешкає саме в цьому штаті. Інші стверджували, що він має зустрітися із представниками Адміністрації президента США Дональда Трампа. Однак залишалося відкритим питання, чи взагалі планує колишній міністр оборони і чинний секретар РНБО повертатися додому і коли саме.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський анонсував проведення Ставки вже цього четверга, а також зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у Telegram глави держави.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в українському інформаційному просторі сьогодні шириться твердження про те, що секретар РНБО Рустем Умеров нібито виїхав за кордон та відмовляється повертатися до України. Хвиля спекуляцій з'явилася на тлі заяв про недостатність антикорупційних дій та дискусій щодо перевірок в оборонному секторі, що посилило інформаційний шум навколо теми.

Петро Андрющенко припускає, що ця інформація йде від Анатолія Шарія, який займається російською пропагандою.



