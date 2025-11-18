У Умерова отреагировали на информацию о том, что он может не вернутся обратно в Украину

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров вернется в Украину из заграничной командировки 20 ноября. В этом заверила пресс-секретарь чиновника Диана Давитян.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, командировка секретаря СНБО запланирована "до 19 ноября включительно".

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что он 20 ноября будет дома, пресс-секретарь ответила "да".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Умеров 16 ноября прилетел во Флориду (США). Далее мнения собеседников издания разделились.

Одни считали, что Умеров приехал к семье, которая живет именно в этом штате. Другие утверждали, что он должен встретиться с представителями Администрации президента США Дональда Трампа. Однако оставался открытым вопрос, планирует ли вообще бывший министр обороны и действующий секретарь СНБО возвращаться домой и когда именно.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram главы государства.

Также издание "Комментарии" сообщало – в украинском информационном пространстве сегодня ширится утверждение о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров якобы уехал за границу и отказывается возвращаться в Украину. Волна спекуляций появилась на фоне заявлений о недостаточности антикоррупционных действий и дискуссий по поводу проверок в оборонном секторе, что усилило информационный шум вокруг темы.

Петр Андрющенко предполагает, что эта информация идет от занимающегося российской пропагандой Анатолия Шария.



