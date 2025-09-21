Чи потрібні Україні трудові мігранти з Азії: що пропонує Кулеба та Гетьманцев

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може зіткнутися з необхідністю залучення трудових мігрантів із країн Азії для подолання демографічної кризи. Своєю чергою секретар Національної ради з відновлення від наслідків війни Данило Гетьманцев різко розкритикував цю ідею, закликавши натомість зосередитися на поверненні українських біженців.

Під час фестивалю "Кураж" у Києві 20 вересня 2025 року Дмитро Кулеба заявив, що Україна має серйозні виклики, пов’язані зі старінням населення.

"Можливо, нам доведеться відкривати країну для міграції – Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни, В’єтнам із задоволенням приїдуть. Попереду дуже важкі часи", – сказав ексміністр.

За його словами, підвищення пенсійного віку могло б відтермінувати проблему, однак цей сценарій малоймовірний через політичний спротив. За його словами, старші виборці не підтримають такі рішення, тому й виберуть політиків, які проти підвищення пенсійного віку. Кулеба вважає, що Україна має розраховувати на тих, "кому ця країна потрібна, і хто готовий її відбудовувати".

Голова парламентського Комітету з питань фінансів та секретар Національної ради з відновлення України Данило Гетьманцев назвав пропозицію Кулеби помилковою.

"Заява Дмитра Кулеби про відкриття кордонів для мігрантів із Бангладеш та Непалу відверто здивувала. Люди з іншою культурою, мовою, релігією і, давайте будемо відверті, далеко не завжди із бажанням працювати, ніколи не вирішать демографічних проблем в Україні. Або вирішать їх так, що не приведи Боже аби вони вирішувались", — сказав нардеп.

Політик вважає, що масове залучення іноземців може призвести до незворотних наслідків для суспільства та національної ідентичності. Гетьманцев наголосив, що пріоритетом має стати забезпечення миру та повернення українських біженців додому, а не імпорт робочої сили з-за кордону.

За даними ООН, Україна входить до переліку країн із найбільш стрімким скороченням населення. Війна прискорила ці процеси, адже мільйони українців виїхали за кордон, а рівень народжуваності рекордно низький. За різними оцінками, станом на початок 2025 року, за кордоном перебуває від 5,6 до 7,7 млн українців. За даними МВФ, в Україні станом на 2025 рік проживає близько 32,9 млн людей.

