Нужны ли Украине трудовые мигранты из Азии: что предлагает Кулеба и Гетманцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужны ли Украине трудовые мигранты из Азии: что предлагает Кулеба и Гетманцев

Дмитрий Кулеба заявил, что Украине придется принимать мигрантов из Азии. Даниил Гетманцев возразил и отметил необходимость возвращения беженцев, а не импорт рабочей силы.

21 сентября 2025, 07:30
Автор:
Slava Kot

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью привлечения трудовых мигрантов из стран Азии для преодоления демографического кризиса. В свою очередь секретарь Национального совета по восстановлению от последствий войны Даниил Гетманцев резко раскритиковал эту идею, призвав сосредоточиться на возвращении украинских беженцев.

Во время фестиваля "Кураж" в Киеве 20 сентября 2025 года Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть серьезные вызовы, связанные со старением населения.

"Возможно нам придется открывать страну для миграции — Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины, Вьетнам с удовольствием приедут. Впереди очень тяжелые времена", — сказал экс-министр.

По его словам, повышение пенсионного возраста могло бы отсрочить проблему, однако этот сценарий маловероятен из-за политического сопротивления. По его словам, старшие избиратели не поддержат такие решения, потому и выберут политиков, которые против повышения пенсионного возраста. Кулеба считает, что Украина должна рассчитывать на тех, "кому эта страна нужна и кто готов ее восстанавливать".

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов и секретарь Национального совета по восстановлению Украины Даниил Гетьманцев назвал предложение Кулебы ошибочным.

"Заявление Дмитрия Кулебы об открытии границ для мигрантов из Бангладеш и Непала откровенно удивило. Люди с другой культурой, языком, религией и, давайте будем откровенны, далеко не всегда с желанием работать, никогда не решат демографических проблем в Украине. Или решат их так, что не дай Бог, чтобы они решили", — сказал нардеп.

Политик считает, что массовое привлечение иностранцев может привести к необратимым последствиям для общества и национальной идентичности. Гетманцев подчеркнул, что приоритетом должно стать обеспечение мира и возвращение украинских беженцев домой, а не импорт рабочей силы из-за границы.

По данным ООН, Украина входит в список стран с наиболее стремительным сокращением населения. Война ускорила эти процессы, ведь миллионы украинцев уехали за границу, а уровень рождаемости рекордно низок. По разным оценкам, по состоянию на начало 2025 года, за границей находится от 5,6 до 7,7 млн украинцев. По данным МВФ, в Украине на 2025 год проживает около 32,9 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС ультимативно обратились к украинским беженцам.

Также "Комментарии" писали, что Кулеба заявил, что "мы будем с теплотой вспоминать времена Трампа". Что может измениться в США.



