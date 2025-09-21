Нужны ли Украине трудовые мигранты из Азии: что предлагает Кулеба и Гетманцев

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью привлечения трудовых мигрантов из стран Азии для преодоления демографического кризиса. В свою очередь секретарь Национального совета по восстановлению от последствий войны Даниил Гетманцев резко раскритиковал эту идею, призвав сосредоточиться на возвращении украинских беженцев.

Мигранты. Фото из открытых источников

Во время фестиваля "Кураж" в Киеве 20 сентября 2025 года Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть серьезные вызовы, связанные со старением населения.

"Возможно нам придется открывать страну для миграции — Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины, Вьетнам с удовольствием приедут. Впереди очень тяжелые времена", — сказал экс-министр.

По его словам, повышение пенсионного возраста могло бы отсрочить проблему, однако этот сценарий маловероятен из-за политического сопротивления. По его словам, старшие избиратели не поддержат такие решения, потому и выберут политиков, которые против повышения пенсионного возраста. Кулеба считает, что Украина должна рассчитывать на тех, "кому эта страна нужна и кто готов ее восстанавливать".

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов и секретарь Национального совета по восстановлению Украины Даниил Гетьманцев назвал предложение Кулебы ошибочным.

"Заявление Дмитрия Кулебы об открытии границ для мигрантов из Бангладеш и Непала откровенно удивило. Люди с другой культурой, языком, религией и, давайте будем откровенны, далеко не всегда с желанием работать, никогда не решат демографических проблем в Украине. Или решат их так, что не дай Бог, чтобы они решили", — сказал нардеп.

Политик считает, что массовое привлечение иностранцев может привести к необратимым последствиям для общества и национальной идентичности. Гетманцев подчеркнул, что приоритетом должно стать обеспечение мира и возвращение украинских беженцев домой, а не импорт рабочей силы из-за границы.

По данным ООН, Украина входит в список стран с наиболее стремительным сокращением населения. Война ускорила эти процессы, ведь миллионы украинцев уехали за границу, а уровень рождаемости рекордно низок. По разным оценкам, по состоянию на начало 2025 года, за границей находится от 5,6 до 7,7 млн украинцев. По данным МВФ, в Украине на 2025 год проживает около 32,9 млн человек.

