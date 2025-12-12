В Раді шоковані: що відомо про справжнє рішення Кабміну після скандалу з "плівками Міндіча”

Після гучного скандалу з “плівками Міндіча” прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про підготовку комплексного рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Заявила, що буде проведено аудит. Однак на практиці все не зовсім так.

Кабмін. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила: навіть не сумнівалась, що реакція влади на мега корупційний скандал буде або слабкою, або завуальованим обманом.

“Саме тому одразу звернулась із депутатським запитом, щоб перевірити, що насправді стоїть за гучними заявами про “масштабні перевірки”. І відповідь Держаудитслужби, на жаль, лише підтвердила мої припущення. Бо слово “АУДИТ” – це не тотальна перевірка”, — пояснила нардепка.

За її словами, аудит може бути:

фінансовим,

процедурним,

операційним,

або “для галочки”.

Южаніна пояснила, що і в більшості випадків аудит — це аналіз і рекомендації, а не виявлення порушень, не притягнення до відповідальності, не повернення вкрадених коштів.

“Саме такий “м’який” аудит Уряд і доручив провести після оприлюднення “плівок Міндіча”. Без залучення правоохоронних органів. Без міжнародних фахівців. Без реальної мети зупинити схеми. Тобто замість ревізій, які фіксують збитки, зловживання і передають матеріали в правоохоронні органи, влада обрала найбезпечніший для себе вид контролю — аудит діяльності, який завершиться звітом “з рекомендаціями”, — зазначила вона.

За словами народної депутатки, після такого масштабу скандалу — це навіть не імітація боротьби.

“Це демонстрація небажання щось змінювати. І навіщо оті голосні заяви були?! Я так і не зрозуміла, бо отакі беззубі аудиту лише ще більше підживлюють корупціонерів. Навіть і не знаю чи комусь потрібні повноцінні ревізії? Чи є в нашій країні ревізійний орган якому можна доручити цю відповідальну роботу. Щось сумніваюся я”, — резюмувала вона.

