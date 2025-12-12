В Раде шокированы: что известно о настоящем решении Кабмина после скандала с "пленками Миндича"

После громкого скандала с "пленками Миндича" премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о подготовке комплексного решения по всем государственным компаниям, в том числе энергетическим. Заявила, что будет проведен аудит. Однако на практике все не совсем так.

Кабмин. Фото из открытых источников

Народная депутат Нина Южанина сообщила: даже не сомневалась, что реакция власти на мега коррупционный скандал будет либо слабой, либо завуалированным обманом.

"Именно поэтому сразу обратилась с депутатским запросом, чтобы проверить, что действительно стоит за громкими заявлениями о "масштабных проверках". И ответ Госаудитслужбы, к сожалению, только подтвердил мои предположения. Потому что слово "АУДИТ" — это не тотальная проверка", — пояснила нардепка.

По ее словам, аудит может быть:

финансовым,

процедурным,

операционным,

или "для галочки".

Южанина объяснила, что и в большинстве случаев аудит – это анализ и рекомендации, а не выявление нарушений, не привлечение к ответственности, не возврат украденных средств.

"Именно такой "мягкий" аудит Правительство и поручило провести после обнародования "пленок Миндича". Без привлечения правоохранительных органов. Без международных специалистов. Без реальной цели остановить схемы. То есть вместо ревизий, которые фиксируют убытки, злоупотребления и передают материалы в правоохранительные органы, власти избрали самый безопасный для себя вид контроля — аудит деятельности, который завершится отчетом "с рекомендациями", — отметила она.

По словам народной депутатки, после такого масштаба скандала – это даже не имитация борьбы.

"Это демонстрация нежелания что-то менять. И зачем эти громкие заявления были?! Я так и не поняла, потому что такие беззубые аудиты лишь еще больше подпитывают коррупционеров. Даже и не знаю ли кому-то нужны полноценные ревизии? Есть ли в нашей стране ревизионный орган, которому можно поручить эту ответственную работу. Что-то сомневаюсь я”, — резюмировала она.

