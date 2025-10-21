logo_ukra

Політика України 2025 В Порошенка висміювали воїнів УПА, щоб сподобатись російським ЗМІ, - експерт показав старі інтерв'ю Юрія Луценка
В Порошенка висміювали воїнів УПА, щоб сподобатись російським ЗМІ, - експерт показав старі інтерв’ю Юрія Луценка

До війни Луценко давав інтерв’ю російським ЗМІ, у яких навмисно знецінював українські символи та УПА, щоб сподобатися аудиторії РФ.

21 жовтня 2025, 12:50
Автор:
Клименко Елена

Соратник Петра Порошенка Юрій Луценко до війни висміював українські символи та воїнів УПА, детально повторюючи тези російської пропаганди. Про це написав політичний експерт Валентин Гладких та оприлюднив фрагменти інтерв’ю політика газеті "Московскій комсомолєц", яке, за словами експерта, намагаються зачистити в інтернеті.

В Порошенка висміювали воїнів УПА, щоб сподобатись російським ЗМІ, - експерт показав старі інтерв’ю Юрія Луценка

Фото: з відкритих джерел

Гладких нагадав, що до війни Луценко давав інтерв’ю російським виданням, де, щоб сподобатись росіянам, відкрито висміював українські символи та УПА.

"Саме він виставляв українців дивакуватими холопами, над якими гріх не посміятися. Будучи трошки молодшим Луценко любив смакувати історіями, називаючи "тризуб – ху@нею". Багато років Луценко повторював наративи, які до цих пір крутять кремлівські пропагандисти: що УПА – "карателі", що "в Совєтському Союзі не було національної проблеми", що "реабілітація УПА розколе Україну", що "українська символіка роз’єднує людей", що місто Ровно було б правильніше, ніж Рівне. Знайомо? Це ж один в один цитати з російських методичок про "общую історію", "братні народи" і "недопустимість героїзації націоналістів", — наголошує Гладких.

Експерт навів фрагменти інтерв’ю Луценка, у якому той фактично повторює тези російської пропаганди.

"Я считал и считаю, что в Советском Союзе нацпроблемы не было в принципе… Когда сегодня мне рассказывают о зажиме украинского языка в Советском Союзе, мне это всегда кажется смешным"… "Я считаю, что УПА ни в коем случае нельзя возрождать. Потому что политики, которые в начале 90-х подняли знамя УПА, фактически возродили вражду", — цитує Гладких інтерв’ю Луценка.

За словами експерта, це типова колоніальна риторика, що формує зневагу до всього українського. Однак найбільше обурення викликала історія, яку Луценко розповідав із жартом — про нібито партизанів, що змусили "рухівця" зняти тризуб із шапки.

"Празднуем 9 мая. И вот один партизан выпил полстакана водки, и глядя на руховца с его тризубом, говорит: “Слышь, хлопец, ты от эту "х...ю" с шапки сними!”…". И он и человек пять дедов взяли руховца за грудки и в лес поволокли. И заставили тризуб снять и в песок собственноручно закопать. Я к чему это рассказываю. Националистическая символика в наших местах крайне разделяет людей", — експерт наводить слова Луценка.

Гладких також підкреслив, що проросійські симпатії притаманні не лише Луценку, а й його політичному лідеру – Петру Порошенку, який, за словами Гладких багато років торгував із рф, працював в уряді Януковича-Азарова, а також був паламарем у РПЦ.

Як повідомлялось, Петро Порошенко в черговий раз потрапив у скандал через маніпуляції з допомогою Збройним силам. Політик привласнив собі заслугу передачі армії 25 систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), придбаних не за його гроші, а за державний бюджет. 



Джерело: https://www.facebook.com/gladkykh.valentine/posts/pfbid0mYgwdBRfzZYhEjbCkXyvtM6PQU4NwkzpRTvUmjG7s32UU4rrrEZgBfibhrMTbNfal?rdid=ii34VKeeltBBpwNZ#
