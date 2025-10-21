У Порошенко высмеивали воинов УПА, чтобы понравиться российским СМИ, - эксперт показал старые интервью Юрия Луценко

Соратник Петра Порошенко Юрий Луценко до войны высмеивал украинские символы и воинов УПА, подробно повторяя тезисы российской пропаганды. Об этом написал политический эксперт Валентин Гладких и обнародовал фрагменты интервью политика газете "Московский комсомолец", которое, по словам эксперта, пытаются зачистить в интернете.

Фото: из открытых источников

Гладких напомнил, что до войны Луценко давал интервью российским изданиям, где чтобы понравиться россиянам открыто высмеивал украинские символы и УПА.

"Именно он выставлял украинцев странными холопами, над которыми грех не посмеяться. Будучи немного младшим, Луценко любил смаковать историями, называя "трезубец – ху@ней". Много лет Луценко повторял нарративы, которые до сих пор крутят кремлевские пропагандисты: что УПА – "каратели", что "в Советском Союзе не было национальной проблемы", что "реабилитация УПА расколет Украину", что "украинская символика разъединяет людей", что Ровно было бы правильно. Знакомо? Это же один в один цитаты из российских методик о "общей истории", "братских народах" и "недопустимости героизации националистов", — отмечает Гладких.

Эксперт привел фрагменты интервью Луценко, в котором тот фактически повторяет тезисы российской пропаганды.

"Я считал и считаю, что в Советском Союзе нацпроблемы не было в принципе… "Я считаю, что УПА ни в коем случае нельзя возрождать. Потому что политики, которые в начале 90-х подняли знамя УПА, фактически возродили вражду", — цитирует Гладких интервью Луценко.

По словам эксперта, это типичная колониальная риторика, формирующая пренебрежение ко всему украинскому. Однако наибольшее возмущение вызвала история, которую Луценко рассказывал с шуткой — о якобы партизанах, заставивших "руховца" снять трезубец с шапки.

"Празднуем 9 мая. И вот один партизан выпил полстакана водки, и глядя на руховца с его трезубцем, говорит: "Слышь, парень, ты вот эту "х...ю" из шапки сними!"...". И вот и человек пять дедов взяли двигателя за грудки и в лес поволокли. И заставили трезубец снять и в песок собственноручно зарыть. Я к чему это рассказываю. Националистическая символика в наших местах очень разделяет людей", — эксперт приводит слова Луценко.

Гладких также подчеркнул, что пророссийские симпатии присущи не только Луценко, но и его политическому лидеру – Петру Порошенко, который, по словам Гладких много лет торговал с РФ, работал в правительстве Януковича-Азарова, а также был пономарем в РПЦ.

Как сообщалось, Петр Порошенко в очередной раз попал в скандал из-за манипуляций с помощью Вооруженных сил. Политик присвоил заслугу передачи армии 25 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), приобретенных не за его деньги, а за государственный бюджет.