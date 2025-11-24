logo_ukra

BTC/USD

85780

ETH/USD

2815.64

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 В ОП стоїть істерика: яке рішення готується у Раді
commentss НОВИНИ Всі новини

В ОП стоїть істерика: яке рішення готується у Раді

Разом з 10 нардепами Слугу народу може залишити Давид Арахамія

24 листопада 2025, 15:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Злі язики Банкової кажуть, що в Офісі президента стоїть справжня істерика. Це через те, що найближчим часом зі "Слуги народу" планують вийти більше 10 нардепів. Цей демарш з великою вірогідністю відбудуться це разом з нинішнім головою президентської фракції Давидом Арахамією. Як інформує портал "Коментарі", про це розповідає колишній нардеп, політичний аналітик Борислав Береза.

В ОП стоїть істерика: яке рішення готується у Раді

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Екс-нардеп зазначає, неважливо, наважиться Давид Арахамія на вихід із фракції чи ні, в ОП вже люто ненавидять його і називають не луже примними словами.

"Тому що друзяка Карлсона та Алі-Баба розуміють, що це фактично починається спроба позбутися контроля ВР Єрмаком та повернути суб'єктність парламенту. А ще це початок шляху Арахамії на посаду спікера ВР. Бо хтось буде вимушений підписувати лайно-угоди з РФ, а людина, яка писала листи до Лондонського суду на захист Абрамович та стверджувала, що той врятував 400 000 українців, і не таке може підписати", – зазначив Борислав Береза. 

За його словами, всім українцям не буде зайвим запастися якомога більшою порцією попкорну.

Читайте також на порталі "Коментарі" — медіа рясніють заголовками про те, що парламентська монобільшість – на грані колапсу після резонансу викриття корупційної схеми в енергосфері, все залежить від найближчих рішень президента України. Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення Ставки вже цього четверга, а також зустріч із керівництвом Верховної Ради та депутатами фракції "Слуга народу", анонсувавши важливі зміни. Як Міндічгейт вплинув на монобільшість у Верховній Раді? Чи утримає президент контроль над парламентом? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на Заході розповіли, хто насправді є автором мирного плану Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини