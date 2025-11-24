В ОП стоїть істерика: яке рішення готується у Раді

Злі язики Банкової кажуть, що в Офісі президента стоїть справжня істерика. Це через те, що найближчим часом зі "Слуги народу" планують вийти більше 10 нардепів. Цей демарш з великою вірогідністю відбудуться це разом з нинішнім головою президентської фракції Давидом Арахамією. Як інформує портал "Коментарі", про це розповідає колишній нардеп, політичний аналітик Борислав Береза.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Екс-нардеп зазначає, неважливо, наважиться Давид Арахамія на вихід із фракції чи ні, в ОП вже люто ненавидять його і називають не луже примними словами.

"Тому що друзяка Карлсона та Алі-Баба розуміють, що це фактично починається спроба позбутися контроля ВР Єрмаком та повернути суб'єктність парламенту. А ще це початок шляху Арахамії на посаду спікера ВР. Бо хтось буде вимушений підписувати лайно-угоди з РФ, а людина, яка писала листи до Лондонського суду на захист Абрамович та стверджувала, що той врятував 400 000 українців, і не таке може підписати", – зазначив Борислав Береза.

За його словами, всім українцям не буде зайвим запастися якомога більшою порцією попкорну.

